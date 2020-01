La Chine a annoncé le premier décès par coronavirus à Pékin

Les autorités de Pékin ont annoncé lundi premier décédé dans la capitale à cause de coronavirus qui a tué plus de quatre-vingts personnes depuis son apparition fin décembre, provoquant une alarme mondiale.

La victime, décédée lundi des suites d’une insuffisance respiratoire, est un homme de 50 ans qui avait visité Wuhan, épicentre de l’épidémie dans le centre du pays, le 8 janvier et eu de la fièvre après son retour à Pékin sept jours plus tarda déclaré la commission de la santé de la ville.

Plus de 2 700 cas ont été recensés à ce jour, dont 80 dans le Capitale chinoise, qui compte 20 millions d’habitants.

Les autorités chinoises ont décrété une série de restrictions à la mobilité sur l’ensemble du territoire pour tenter de stopper la propagation de l’épidémie. Wuhan, de 11 millions d’habitants, a été fermée et a chanté jeudi. La plupart des magasins sont fermés et la circulation des véhicules non essentiels est interdite.

Pékin a également interdit les voyages en bus longue distance vers et depuis la capitale.

Plusieurs pays se préparent à l’évacuation de leurs citoyens qui sont la Chine et d’autres déconseillent les voyages dans ce pays, en augmentant l’inquiétude mondiale face à l’épidémie du nouveau coronavirus, qui a déjà fait plus de 80 morts et 2700 touchés dans la nation asiatique.

“Chaque jour je m’inquiète plus»Dit Do Quang Duy, un étudiant vietnamien de 32 ans.

La crise redoute une nouvelle fragilisation de l’économie chinoise et même mondiale. Le prix du pétrole a enregistré une forte baisse de 3,21% sur le marché londonien et les bourses au Japon et en Europe ont chuté de plus de 2%.

Une dizaine de pays sont touchés par le virus. Ce lundi, le directeur de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a examiné à Pékin avec les autorités comment contenir l’épidémie.

La L’OMS a révisé à «haut» lundi le risque mondial de coronavirus, après l’avoir qualifié de “modéré” jusqu’à présent par “une erreur de formulation”.

Les chercheurs de Hong Kong ont estimé que le nombre de cas pourrait déjà dépasser 40 000 et que le nombre d’infections pourrait doubler tous les six jours, ils ont donc estimé que les gouvernements devraient prendre des mesures «draconiennes» pour limiter les déplacements de population et arrêter propagation de l’épidémie.

Pékin a décidé de prolonger les vacances du Nouvel An chinois de trois jours, qui devaient se terminer le 30 janvier, pour «limiter les mouvements de la population», ces jours fériés, lorsque des millions de Chinois se déplacent pour retrouver leur famille.

(Avec des informations de l’.)