La Chine a averti que le coronavirus continuera de se propager et fermera les collèges et universités

Lors d’une conférence de presse du Bureau d’information du Conseil d’État de Chine, le ministre de la Santé nationale, Ma Xiaowei, cIl a confirmé 2 057 cas de coronavirus dans le monde. En outre, il a indiqué qu’il est possible que l’agent pathogène responsable du virus provienne d’un animal sauvage et que 1 600 professionnels de la santé soient envoyés à Wuhan pour aider à gérer le nombre croissant de cas.

Ma a également admis que la capacité de propagation du virus semblait augmenter et que la maladie est contagieuse depuis l’incubation, dont la période est comprise entre un et quatorze jours, a-t-il déclaré, et a noté que le nombre de cas continuerait probablement d’augmenter.

La conférence de presse s’est terminée par la promesse de répondre aux «attentes des citoyens» et d’accroître la transparence. À cette fin, ils ont dit qu’il y aurait une conférence de presse chaque matin.

Plus tôt, el Le Centre pour le contrôle et la prévention des maladies en Chine a annoncé qu’il avait commencé à développer un vaccin contre le nouveau coronavirus (2019-nCoV).

En outre, le transport est toujours restreint pour éviter la contagion de nephremedad, qui a déjà tué 56 personnes. Plus précisément, les provinces du Shanxi et du Shandong ont également suspendu les trajets en bus et en taxi pour éviter la contagion et ajouter ainsi aux restrictions qui avaient déjà été appliquées à Beijing et à Tianjin.

Le gouvernement chinois a annoncé qu’il n’y aura pas de cours dans les collèges et universités jusqu’à nouvel ordre et que la fermeture des routes principales de la ville de Wuhan se poursuivra, considérée comme l’épicentre de l’épidémie de coronavirus.

Le virus a également atteint d’autres parties du monde depuis que les autorités de La France Ils ont confirmé vendredi leurs trois premiers cas de nouveau coronavirus, le premier enregistré en Europe. Le gouvernement américain, pour sa part, a confirmé qu’il y avait un troisième patient infecté dans le pays.

Il existe également des enregistrements de deux cas dans Corée du sud et deux autres Japon, Hong Kong, Macao et Vietnam. Dans Taïwan un a été enregistré, comme Singapour. Aussi dans La Thaïlande trois cas ont été enregistrés, mais deux d’entre eux ont déjà été guéris, le même nombre qu’en Malaisie, auquel un cas est ajouté en Australie et un autre Le Canada.

Le nouveau coronavirus est similaire à 80% au virus du syndrome respiratoire aigu et sévère (SRAS) qui a provoqué une épidémie en 2003 qui a touché 8 098 personnes et tué 773 personnes, principalement en Chine, selon le Centre national des données génomiques de Chine ( NGDC, pour son acronyme en anglais).

Clés pour comprendre les progrès du virus dans le monde

Quels sont les symptômes?

Certains sont similaires à ceux du SRAS, selon des études de scientifiques chinois publiées vendredi par The Lancet, sur la base des 41 premiers cas détectés en Chine.

Tous ces patients avaient une pneumonie, presque tous avaient de la fièvre, les trois quarts avaient toussé et plus de la moitié avaient des problèmes respiratoires.

Mais “il existe des différences importantes avec le SRAS, telles que l’absence de symptômes qui affectent les voies respiratoires supérieures (nez qui coule, maux de gorge, éternuements)”, a déclaré le professeur Bin Cao, auteur principal de l’étude.

L’âge moyen des 41 patients est de 49 ans, trente d’entre eux sont des hommes et 27 étaient sur le marché de Wuhan, où la flambée est apparue. Enfin, près d’un tiers souffrait d’insuffisance respiratoire aiguë et six sont décédés.

Et bien qu’aucune conclusion générale ne doive être tirée, compte tenu du petit nombre de patients pris en compte, ces observations permettent de dresser un premier tableau clinique de la maladie.

Certaines indications deviennent encore plus pertinentes compte tenu du fait que le diagnostic de la maladie n’est pas facile en raison de l’épidémie de grippe actuelle, qui présente des symptômes très similaires.

Il n’y a pas de vaccin ou de médicament contre le coronavirus, et les médecins traitent simplement les symptômes.

Quel est le degré de contagion chez l’homme?

Il s’agit d’un problème clé. Au début, on considérait que le degré de transmission entre les humains était “faible”, mais maintenant on doute de son intensité.

“Le problème est que nous n’avons toujours pas suffisamment de données pour déterminer avec précision le rythme de reproduction de base de cette maladie”, a déclaré le professeur William Keevil, de l’Université de Southampton, au Royaume-Uni.

Cette unité, utilisée en épidémiologie, désigne le nombre moyen de cas causés par un seul patient infecté par une maladie contagieuse.

“Si ce taux est élevé et que le virus se transforme de manière plus dangereuse à l’avenir, la situation deviendrait inquiétante”, a averti Keevil.

On estime que la période d’incubation (entre l’infection et l’apparition des symptômes) est au maximum de deux semaines.

Les chercheurs pensent que ce nouveau virus provient probablement de chauves-souris, comme le SRAS, qui est similaire à 80% en termes génétiques. Cependant, on ne sait pas encore quel animal l’a transmis à l’homme. Mercredi, une équipe chinoise a lancé l’hypothèse qu’il pourrait s’agir d’un serpent, mais d’autres experts ont rejeté cette possibilité et souligné qu’il pourrait s’agir plutôt d’un mammifère. L’identification de cet animal est importante, car elle pourrait aider à stopper l’épidémie.

Dans le cas du SRAS, l’animal à l’origine de la contagion était la civette, un mammifère très prisé en Chine pour sa nourriture. “En interdisant la consommation de civettes et en fermant les fermes sur lesquelles il a grandi, la réintroduction du virus pourrait être évitée”, a expliqué le professeur Arnaud Fontanet de l’Institut Pasteur de Paris.

Au lieu de cela, l’une des raisons pour lesquelles l’épidémie de MERS se poursuit est que le virus est déposé chez le dromadaire, un animal domestique.

Les autorités sanitaires et scientifiques soulignent l’importance des «mesures barrières», efficaces pour d’autres maladies virales telles que la grippe: se laver les mains fréquemment, tousser ou éternuer sur l’avant-bras ou un mouchoir, éviter de toucher le visage (nez, mains bouche) …

De plus, si un cas est détecté, le patient doit être isolé pour éviter la contagion.

“Étant donné que de nombreux patients atteints du SRAS et du MERS ont été infectés dans des centres médicaux, des précautions doivent être prises pour empêcher la propagation du virus dans les établissements de santé”, ont averti plusieurs experts internationaux du Lancet.