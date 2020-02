La Chine a envoyé plus de 10 500 agents de santé dans la province du Hubei pour contrôler l’épidémie de coronavirus

Au total, 10 596 agents de santé ont été envoyés dans la province du Hubei, où se trouve la ville de Wuhan, épicentre de la nouvelle épidémie de coronavirus, pour aider à contrôler l’épidémie, qui a déjà fait 636 morts et 31 161 personnes touchées dans le pays asiatique.

Le Hubei a reçu 107 équipes de médecins de 29 provinces, municipalités et régions autonomes de Chine, ainsi que de Armée populaire de libération, a rapporté le vice-gouverneur de la province chinoise, Yang Yunyan.

Cependant, Yang a précisé que 2 250 médecins supplémentaires sont encore nécessaires, en particulier dans les zones respiratoires, Soins intensifs et infectologie.

Pour remédier à la pénurie d’agents de santé à laquelle fait face le Hubei pour la flambée du coronavirus, la région a encouragé les hôpitaux locaux à réembaucher des médecins et des infirmières à la retraite en bonne santé.

En outre, le bureau central pour le contrôle et le traitement de la nouvelle épidémie de coronavirus du Hubei a demandé plus d’aide au gouvernement chinois, selon Yang.

Les autorités sanitaires ont précisé que jeudi il y a eu 73 nouveaux décès dus au coronavirus, dont 69 dans la province du Hubei, un dans la municipalité de Tianjin (nord de la Chine), un dans la province nord-est du Heilongjiang et un autre dans la province sud-ouest de Guizhou.

Jusqu’à présent, un total de 1 540 personnes infectées par le nouveau coronavirus ont été sorties des hôpitaux après leur guérison, comme l’ont rapporté les autorités chinoises.

Les signes d’infection courants comprennent les symptômes respiratoires, la fièvre, la toux et l’essoufflement. Dans les cas plus graves, l’infection peut provoquer une pneumonie, un syndrome respiratoire aigu sévère, une insuffisance rénale et même la mort.

En 2003, plus de 600 personnes sont décédées en Chine en raison de l’épidémie de SRAS ou du syndrome respiratoire aigu qui a été détecté pour la première fois en 2002, alors que le chiffre mondial a atteint 765 décès.

Avec des informations d’Europa Press