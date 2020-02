La Chine a expulsé trois journalistes du journal américain The Wall Street Journal pour un titre «raciste»

Le régime chinois a annoncé mercredi que révoquer l’autorisation de travailler dans le pays à trois journalistes accrédité par le journal américain The Wall Street Journal (WSJ) pour la publication d’un article prétendument désobligeant et raciste contre la Chine.

Le 3 février, le journal a publié un article d’opinion sur la réponse de l’exécutif chinois à l’épidémie du nouveau coronavirus intitulé «La Chine, le vrai malade en Asie». Selon Geng Shuang, porte-parole du ministère des Affaires étrangères, la publication “a suscité une grande indignation parmi le peuple chinois ainsi que la condamnation généralisée de la communauté internationale”.

L’expression «la patiente de l’Asie» a été utilisée de manière péjorative à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle pour désigner la Chine, puis punie pour les divisions internes et les tentatives de colonisation des puissances occidentales, ce qui l’a forcée à signer une série de traités pour obtenir des concessions commerciales.

Le journal a rapporté que le chef adjoint du correspondant Josh Chin et le journaliste Chao Deng, tous deux de nationalité américaine, et le journaliste Philip Wen, australien, ils ont cinq jours pour quitter le pays.

La chronique, écrite par le célèbre analyste international Walter Russell Mead, professeur au Bard College, a également critiqué la réponse initiale du gouvernement chinois face à l’épidémie du coronavirus, appelant le gouvernement de la ville de Wuhan, épicentre du virus, “hermétique”. et égoïste »et a considéré les efforts nationaux pour arrêter la propagation des inefficaces.

Publiée le 3 février, la chronique “diffamait les efforts du gouvernement chinois et du peuple chinois pour lutter contre l’épidémie”, a déclaré Geng. En outre, le fonctionnaire a déclaré que le gouvernement chinois “n’accueille pas les médias qui font des commentaires racistes et attaquent malicieusement la Chine”, Il a donc déposé une plainte officielle auprès du WSJ.

Selon Geng, Pékin a demandé au journal de reconnaître “la gravité de son erreur”, de s’excuser publiquement et d’enquêter sur les responsables de l’article, tout en se réservant le droit de prendre “d’autres mesures”.. “Malheureusement, le journal n’a pas encore présenté ses excuses ni enquêté sur les responsables”, a déclaré Geng. Les autorités ont donc décidé “qu’à compter d’aujourd’hui, les accréditations de trois journalistes du WSJ sont révoquées”.

Expulsion, l’une des décisions les plus fermes contre la presse étrangère ces dernières années, coïncide avec la décision de Washington d’imposer de nouvelles règles à la presse d’État chinoise aux États-Unis, en désignant cinq médias d’État chinois (agence Xinhua, télévision CGTN, radio China Radio International et journaux China Daily et People’s Daily) ) en tant que «missions étrangères». Le ministère a exigé que ces médias respectent les mêmes règles que les ambassades et les consulats car ils sont “contrôlés par le gouvernement chinois”.

«Les médias jouent un rôle important en tant que pont pour faciliter la communication entre les peuples de différents pays. Les médias chinois aux États-Unis couvrent les informations selon les principes d’objectivité, d’impartialité, de vérité et de précision », a déclaré le porte-parole chinois.

«Les États-Unis sont fiers de leur liberté de la presse et, cependant, décident de restreindre et de restreindre le travail des médias chinois, ce qui est injustifié et inacceptable. Nous demandons aux États-Unis de mettre de côté leurs préjugés idéologiques et leur mentalité à somme nulle et de cesser de prendre des mesures qui sapent la coopération et la confiance mutuelle », a déclaré Geng. “Nous nous réservons le droit de prendre des mesures de représailles”, a ajouté le porte-parole.

(Avec des informations de l’EFE et de l’.)