La Chine a isolé plus de 40 millions de personnes dans 13 villes pour arrêter l’épidémie de coronavirus

La Chine s’est étendue vendredi à au moins treize villes, avec environ 40 millions d’habitants, mesures d’isolement conçues pour contenir l’épidémie d’un nouveau virus mortel qui a rendu des centaines de personnes malades, bien que le succès potentiel de la mesure soit inconnu.

Les villes isolées sont Wuhan, Ezhou, Huanggang, Chibi, Qianjiang, Zhijiang, Jingmen et Xiantao, tous situés dans la province de Hubei, au centre du pays et où la maladie s’est concentrée. Plus tard, les autorités de Jingzhou, avec 6,4 millions d’habitants, a annoncé vendredi que tous les trains quittant leur gare seraient suspendus après 04H00 GMT. Quatre autres personnes se sont jointes vendredi matin.

Les bus publics, le transport de passagers, les autocars de tourisme, les ferries et autres navires ont également dû cesser temporairement de se déplacer.

À Wuhan, où la fermeture a commencé jeudi matin, les rues, les centres commerciaux, les restaurants et autres espaces publics semblaient désertés. L’utilisation de masques était obligatoire en public. La gare et le métro, ainsi que l’aéroport, ont été fermés; la police a inspecté les véhicules entrant dans la ville mais n’a pas fermé les routes.

Les huit autres villes auxquelles la fermeture a été imposée sont situées près de Wuhan, mais les autorités prennent des mesures préventives dans tout le pays. Dans la capitale, Pékin, certains événements majeurs ont été annulés indéfiniment, y compris les foires traditionnelles qui caractérisent les festivités du Nouvel An lunaire. La Cité interdite, un complexe de palais, a annoncé qu’elle fermerait indéfiniment à partir de samedi.

Le nombre de cas confirmés du nouveau coronavirus est passé à 830 avec 25 décès, a rapporté la Commission nationale de la santé. Le premier décès a également été confirmé en dehors de la province centrale du Hubei. La commission de la santé à Hebei, une province du nord adjacente à Pékin, a déclaré qu’un homme de 80 ans est décédé après son retour d’un séjour de deux mois à Wuhan, où il s’est rendu pour rendre visite à des proches.

La grande majorité des cas ont été enregistrés à Wuhan et dans ses environs, ou chez des personnes liées à la ville. Des cas ont également été confirmés dans les territoires chinois de Hong Kong et Macao, ainsi qu’aux États-Unis, au Japon, à Taiwan, en Corée du Sud, en Thaïlande et à Singapour.

De nombreux pays inspectent les voyageurs en provenance de Chine pour détecter les symptômes du virus, ce qui peut provoquer de la fièvre, de la toux, des difficultés respiratoires et une pneumonie.

L’Organisation mondiale de la santé a décidé de ne pas déclarer d’urgence mondiale, une mesure qui peut allouer plus de fonds et de ressources pour lutter contre la menace, mais peut également entraîner des restrictions commerciales et de voyage, ainsi que d’autres dommages économiques.

La décision «Cela ne doit pas être considéré comme un signe que l’OMS ne croit pas que la situation est grave ou que nous ne la prenons pas au sérieux. Rien n’est plus éloigné de la vérité »a déclaré le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus. “L’OMS surveille cette flambée chaque minute de chaque jour.”

Les autorités chinoises n’ont pas indiqué combien de temps durera la fermeture des villes. Bien que des mesures radicales soient courantes au sein du gouvernement dirigé par le Parti communiste, les quarantaines à grande échelle sont inhabituelles à travers le monde, même dans les épidémies meurtrières, en raison des préoccupations concernant la violation des libertés des personnes. De plus, l’efficacité de ces mesures est inconnue.