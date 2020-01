La Chine a mis la ville de Wuhan en quarantaine pour arrêter la propagation du coronavirus

Les autorités chinoises ont décidé mercredi de fermer tous les transports Wuhan, ville de 11 millions d’habitants où l’épidémie de pneumonie a commencé, qui a fait jusqu’à présent au moins 17 morts, et empêcher tout départ de la ville “sans motif particulier”.

Dans une brève circulaire publiée par le nouveau poste de commandement pour le contrôle et la prévention de la pneumonie dans la ville après 03h00 heure locale (19h00 GMT mercredi), il est établi qu’à partir de 10h00 heure locale (02:00 GMT) jeudi, “les transports publics urbains, le métro, le ferry et les transports longue distance de voyageurs” sont suspendus.

Donc, l’aéroport et la gare seront «temporairement fermés» pour quitter la ville et, en fait, il est interdit à tout citoyen de “quitter Wuhan sans motif particulier” jusqu’à nouvel ordre.

L’interdiction intervient un jour seulement avant l’équivalent dans le calendrier lunaire chinois du Nouvel An, car samedi prochain le Nouvel An chinois est célébré, la principale saison des fêtes de l’année dans le pays, au cours de laquelle des millions de personnes se déplacent pour se rencontrer. avec leurs familles

Cette mesure drastique vise, selon le communiqué, “Couper efficacement la transmission du virus, contenir avec détermination l’inertie de la propagation de l’épidémie et assurer la sécurité de la vie et de la santé des personnes.”

Le gouvernement de la ville a également publié ce soir un côté dans lequel il établit le obligation de porter un masque dans les lieux publics; Le personnel des institutions publiques devrait également le prendre pendant ses heures de travail.

Ce soir, les autorités de la province du centre-est du Hubei, dont Wuhan est la capitale, ont porté le nombre de cas confirmés dans la région à 444 et le nombre de décès à 17 – jusqu’à présent, aucun décès n’a été confirmé. dans d’autres provinces.

Ces chiffres, qui ne correspondent qu’à la province précitée, sont déjà supérieurs au solde national que la Commission nationale de la santé avait offert hier matin.

Le bilan national n’a pas encore été mis à jour sur la page officielle de la Commission susmentionnée, bien qu’un décompte effectué par le journal d’Etat Global Times parle de un total de 544 cas dans toute la Chine. Jusqu’à présent, des cas ont été détectés en Thaïlande, au Japon, à Taiwan, en Corée du Sud et aux États-Unis.

Dans le réseau social populaire Weibo, l’équivalent chinois de Twitter, l’étiquette la plus commentée était «Wuhan, une ville fermée», et la plupart des tendances liées à la pneumonie déjà connue sous le nom de Wuhan, causées par un nouveau type de coronavirus similaire à celui du syndrome respiratoire aigu et sévère (SRAS), une maladie qui a fait plus de 600 morts en 2003.

Quelques heures avant l’annonce de l’interdiction des transports à Wuhan, le journal d’Etat du China Daily avait publié un éditorial dans lequel il affirmait que “si nécessaire, les déplacements depuis la ville devaient être interdits” pour tenter de contenir la propagation de la virus

Pour l’instant, voici les informations disponibles sur le coronavirus:

Quelle est l’origine du virus et quand a-t-il été détecté?

Le nouveau coronavirus 2019-nCoV a été détecté pour la première fois en décembre 2019 dans la ville du centre-est de Wuhan, capitale de la province du Hubei, avec environ 11 millions d’habitants.

Quels sont les symptômes?

Les symptômes décrits pour la pneumonie de Wuhan causée par le nouveau coronavirus sont la fièvre et la fatigue, accompagnées d’une toux sèche et, dans de nombreux cas, d’une dyspnée (essoufflement).

Parmi les conseils divulgués par les médias d’État chinois et l’OMS figurent l’utilisation de masques, utilisez des mouchoirs pour vous couvrir le nez et la bouche lorsque vous toussez ou éternuez, lavez-vous les mains fréquemment, évitez les foules et allez chez le médecin comme Dès que les symptômes sont identifiés.