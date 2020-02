La Chine affirme que le commerce avec le Pérou se poursuivra malgré le coronavirus

LIMA, 17 février (.) – Le commerce entre la Chine et le Pérou ne sera pas affecté par l’épidémie du coronavirus, a déclaré lundi l’ambassadeur du pays asiatique à Lima, après que les pêcheries locales ont arrêté leurs expéditions avant la fermeture des ports chinois par problèmes de santé.

L’ambassadeur de Chine au Pérou, Liang Yu, a déclaré lors d’une conférence avec la presse étrangère que l’impact économique du coronavirus en Chine serait à court terme, principalement dans des secteurs tels que le tourisme et les transports, tout en combattant une maladie qui a déjà tué 1 770 personnes dans le pays.

“Je pense que le commerce en Chine et au Pérou ne sera pas affecté, car à mesure qu’une demande cumulative augmentera (en Chine) et tout au long de l’année, je pense que l’importation de cuivre et d’autres produits typiques tels que les fruits du Pérou restera” , a déclaré le diplomate au siège de l’ambassade dans un quartier de Lima.

Le Pérou, deuxième producteur mondial de cuivre – après le Chili – et la Chine, principal marché des ressources naturelles.

La semaine dernière, un groupe d’entreprises de pêche qui exportent des produits destinés à la consommation humaine en Chine ont annoncé qu’elles suspendaient temporairement leurs expéditions vers l’Asie, suite à des informations selon lesquelles des milliers de conteneurs sont bloqués dans les ports chinois. Le Pérou a exporté environ 300 millions de dollars de ces produits l’année dernière.

“C’est assez inquiétant pour tout le monde, mais je tiens à souligner que la bataille que nous menons en Chine a eu des effets très positifs”, a déclaré Liang. “Il y a des indications d’un tournant vers une victoire totale contre cette maladie”, a-t-il déclaré.

Le diplomate a déclaré que des rumeurs avaient émergé selon lesquelles les marchandises en provenance de Chine contenaient la maladie et “c’est faux” car une fois que le coronavirus quitte le corps humain, il n’a qu’une durée de vie de cinq heures. “Dans certains autres pays, des mesures sont prises pour réduire les échanges de personnel et de biens, cela affectera le commerce”, a-t-il déclaré.

“Je pense que l’accent devrait être mis sur le maintien d’un échange normal entre la Chine et les pays du monde”, a-t-il dit.

Liang a révélé qu’une réunion entre les représentants de la Chine et du Pérou devrait avoir lieu en octobre ou novembre pour définir une stratégie pour identifier un plan d’investissement dans les infrastructures dans le pays andin, dans le cadre de l’accord Strip and Route signé par les deux. Les gouvernements l’année dernière.

“Il est important que le gouvernement du Pérou présente son plan d’investissement dans les infrastructures, qui sont les voies ferrées qu’il souhaite construire, qui sont les ports les plus importants, les aéroports”, a ajouté le diplomate.

