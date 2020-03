La Chine approuve le vaccin contre le coronavirus; va commencer les essais humains

.

Le gouvernement chinois a donné son feu vert aux chercheurs de l’Académie militaire des sciences médicales, affiliée à l’Armée populaire de libération, pour commencer des tests humains d’un potentiel vaccin contre le coronavirus.

Selon un journal du parti communiste du People’s Daily, les enquêteurs sont en phase 1 et expérimenteront si le vaccin contre COVID-19 il est sans danger pour l’homme. Pour cela, du 16 mars au 31 décembre, ils recruteront 108 personnes en bonne santé.

Pendant ce temps, aux États-Unis, les scientifiques de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses ont également commencé à développer un vaccin contre le coronavirus.

Jusqu’à présent, plus de 7 000 personnes sont décédées dans le monde de COVID-19, selon le Johns Hopkins Center for Systems Science and Engineering aux États-Unis.

Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), le vaccin approuvé pourrait arriver sur les marchés jusqu’au milieu de 2021.

