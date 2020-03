La Chine assouplit ses restrictions contre la chute des infections à coronavirus

BEIJING, 11 mars (.) – Les niveaux de réponse d’urgence à l’épidémie de coronavirus ont été réduits dans plus d’endroits en Chine et les restrictions de voyage ont été assouplies un jour après que le président Xi Jinping a visité l’épicentre de l’épidémie, ce qui indique que les autorités inversent la situation.

Le nombre total d’infections en Chine continentale s’est élevé à 80 778, avec 24 nouveaux cas mardi, tandis que les 22 nouveaux décès ont porté le nombre à 3 158, a rapporté mercredi la Commission nationale de la santé.

Tous les derniers décès sont survenus à Wuhan, la ville du centre du pays qui a été visitée par Xi pour la première fois mardi depuis le début de l’épidémie en décembre. Avec 11 millions d’habitants, la capitale de la province du Hubei a été fermée fin janvier.

La tendance la plus encourageante qui se dégage des derniers chiffres est la baisse du taux de transmission en Chine, puisque 10 des 24 nouveaux cas mardi concernaient des étrangers.

À l’heure actuelle, seulement 79 de tous les cas en Chine sont venus de l’étranger, mais à mesure que ce nombre augmente, les autorités concentrent leur attention sur la manière de gérer ce risque.

Dans la capitale, Pékin, six nouveaux cas de personnes arrivées d’Italie et des États-Unis ont été enregistrés mardi, tandis que deux infections importées ont été enregistrées à Shanghai, une dans la province du Shandong et une dans la province du Gansu.

Taïwan a également commencé à signaler une augmentation des cas importés. Le gouvernement a déclaré mercredi que le cas numéro 48 de l’île était celui d’une femme de 30 ans qui était revenue de ses vacances au Royaume-Uni et avait probablement été infectée à l’étranger.

Les nouvelles infections au Hubei ont continué de se stabiliser, avec une diminution des nouveaux cas pour le sixième jour. Les 13 nouveaux cas de Hubei ont été enregistrés à Wuhan.

Compte tenu de la diminution des infections internes, certaines villes du Hubei ont commencé à assouplir les restrictions à la circulation des personnes et des marchandises.

Mercredi, le constructeur japonais Nissan a annoncé son intention de reprendre partiellement la production dans deux usines chinoises, dont une à Hubei.

Cependant, la ville de Qianjiang, dans le Hubei, a résisté à cette tendance, affirmant que des interdictions strictes de transport seraient maintenues, abrogeant une mesure antérieure par laquelle les contrôles de la circulation ont été supprimés et les transports publics ont repris.

Cependant, la province du Hunan et le canton de Chongqing ont réduit leur niveau d’urgence, tandis que les villes de la province du Shandong ont repris les itinéraires de transport interurbain et rural de passagers, a rapporté l’agence de presse officielle Xinhua.

(Informations de Ryan Woo, Lusha Zhang et Emily Chow; informations supplémentaires de Ben Blanchard à Taipei; édité par Simon Cameron-Moore; traduit par Tomás Cobos)