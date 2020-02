La Chine autorise les non-résidents en bonne santé de Wuhan à quitter la ville

Les non-résidents de la ville chinoise de Wuhan qui ont été piégés par la quarantaine pour contenir la nouvelle épidémie de coronavirus ont été autorisés à voyager s’ils ne présentent pas de symptômes ou ont été en contact avec des patients, ont annoncé lundi les autorités locales.

La capitale de la province du Hubei, avec ses 11 millions d’habitants, est considérée comme l’épicentre de l’épidémie du coronavirus et est en quarantaine depuis le 23 janvier, date à laquelle les autorités ont coupé les transports publics.

De cette façon, l’annonce de la possibilité que des personnes quittent Wuhan constitue la première mesure pour éventuellement atténuer la quarantaine à laquelle sont soumis les habitants de la ville.

En plus des non-résidents, les citoyens résidents de Wuhan qui doivent suivre un traitement médical non lié à l’épidémie de COVID-19 peuvent également être autorisés à quitter la ville.

Dans ce même cas, ce sont les infirmières et les personnels de santé qui se sont rendus à Wuhan pour rejoindre la lutte contre l’épidémie, et qui ne présentent aucun symptôme.

Selon les instructions, les personnes qui se trouvent dans les profils définis doivent obtenir une autorisation auprès d’experts en santé, bien que les départs soient effectués de manière échelonnée.

Le transport aérien et ferroviaire à destination et en provenance de Wuhan est toujours interrompu par la mise en quarantaine, et les autorités n’autorisent que deux personnes à voyager dans un véhicule, l’une d’entre elles étant le conducteur.

Ceux qui sont autorisés à quitter Wuhan doivent s’inscrire auprès des autorités sanitaires de la ville de destination et garder une quarantaine pendant 14 jours supplémentaires.