La Chine condamne l’ancien chef d’Interpol à 13 ans pour pots-de-vin

BEIJING (AP) – La Chine a condamné mardi l’ancien président d’Interpol, Meng Hongwei, à 13 ans et six mois de prison pour avoir accepté des pots-de-vin de plus de deux millions de dollars.

Meng a été élu président de l’organisation internationale de police en 2016, mais son mandat de quatre ans s’est brusquement terminé lorsqu’il a disparu après un voyage en France depuis la France fin 2018.

Interpol n’a pas été informé de ce qui s’est passé et a été contraint de demander à Pékin où se trouvait Meng des soupçons selon lesquels il aurait perdu le soutien politique du président chinois Xi Jinping.

L’épouse de Meng, qui est toujours en France avec ses deux enfants, a accusé les autorités chinoises de mentir et a interrogé que son mari était toujours en vie.

Grace Meng a poursuivi Interpol pour ne pas avoir empêché la détention de son mari en Chine et pour ne pas avoir pris soin de sa famille. L’année dernière, les avocats de Meng ont déposé une plainte auprès de la Cour permanente d’arbitrage de La Haye, aux Pays-Bas.

Dans une déclaration envoyée à l’Associated Press, il a déclaré qu’Interpol “avait manqué à ses obligations envers ma famille” et “était complice des faits internationalement illicites de son pays membre, la Chine”.

Dans un communiqué publié mardi, le tribunal intermédiaire numéro 1 de la ville de Tianjin, dans le nord du pays, a déclaré que Meng avait accepté le verdict et ne ferait pas appel. En plus de la peine de prison, une peine de 2 millions de yuans (290 000 $) a été infligée.

Selon la décision, Meng, 66 ans, a admis avoir abusé de sa position pour accepter 14,4 millions de yuans (2,1 millions de dollars) en pots-de-vin tout en occupant divers postes, dont celui de vice-ministre de la Sécurité publique et chef de la la police maritime, souvent en échange de faveurs et en utilisant son influence sur d’autres fonctionnaires.

Meng avait déjà été licencié et expulsé du Parti communiste.

Pendant son mandat à la tête d’Interpol, Meng a occupé son poste de vice-ministre de la Sécurité publique de Chine.