La Chine convient que l’OMS envoie des experts internationaux pour étudier les virus: déclaration

GENÈVE, 28 janvier (.) – La Chine a convenu que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) enverrait des experts internationaux dans le pays “dès que possible” pour améliorer les connaissances sur le coronavirus et guider une riposte mondiale à l’épidémie, a annoncé mardi l’agence. de l’ONU.

Dans une déclaration publiée après une visite de deux jours du directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, qui a rencontré le président chinois Xi Jinping et les ministres de la Santé et des Affaires étrangères, l’agence a déclaré qu’il était urgent de le faire. une meilleure compréhension de la capacité du virus à se propager parmi les gens.

“Les discussions ont porté sur la collaboration en cours sur les mesures de confinement à Wuhan, les mesures de santé publique dans d’autres villes et provinces, la réalisation d’études supplémentaires sur la gravité et la transmissibilité du virus, la poursuite du partage des données et la Chine pour le partage du matériel biologique avec l’OMS “, a expliqué l’entité.

Ces mesures contribueraient au développement de vaccins et de traitements, a-t-il déclaré.

“Les deux parties ont convenu que l’OMS enverra des experts internationaux se rendre en Chine dès que possible pour travailler avec leurs homologues locaux afin de mieux comprendre l’épidémie et ainsi guider les efforts de riposte mondiale”, a ajouté l’OMS, sans donner de délai.

Plus tôt mardi, le président chinois Xi Jinping a déclaré au chef de l’OMS que son gouvernement espérait gagner la bataille contre le coronavirus “démon”, qui a tué 106 personnes et se propage dans le monde entier. .

Le chef de l’OMS pourrait reconvoquer le comité d’urgence de l’entité dans un délai très court, si nécessaire, a indiqué l’agence, qui n’a fait aucune référence aux évacuations d’étrangers qui selon les deux parties ont été discutées lors des pourparlers de Pékin.

(Rapport de Stephanie Nebehay. Édité en espagnol par Rodrigo Charme)