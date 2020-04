La Chine décrète le deuil national du 4 avril pour les victimes du coronavirus

Photo: Twitter @WangJianPaco

Ce 4 avril 2020, le Conseil d’État de Chine honorera les décès de coronavirus COVID-19, il sera donc nommé journée nationale de deuil.

“Une journée nationale de deuil est décrétée le 4 avril pour exprimer la profonde douleur de la nation pour la mort des martyrs qui ont sacrifié leur vie en luttant contre COVID-19 et les personnes décédées des suites de l’épidémie”, a-t-il déclaré dans une déclaration.

A l’occasion de duel national Le drapeau chinois sera hissé en berne dans toute l’Asie et dans les ambassades de La Chine partout dans le monde.

La population doit également garder trois minutes de silence à 10h00 heure locale; En même temps, des sirènes antiaériennes et des klaxons de voitures, de trains et de navires sonneront.

Le duel national décrété dans La Chine pour ce 4 avril, il coïncidera avec le Festival de Qingming, également connu sous le nom de Grave Sweeping Day, lorsque les Chinois rendent hommage à leurs morts.

Jusqu’à ce vendredi 3 avril, à La Chine plus de 3 300 décès et plus de 81 600 cas confirmés de contagion de Coronavirus COVID-19.

