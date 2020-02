La Chine dit que les freins à coronavirus commencent à fonctionner; 70 autres cas en croisière

Par Engen Tham et Stella Qiu

SHANGHAI / BEIJING, 16 février (.) – Le nombre de nouveaux cas de coronavirus en Chine a baissé dimanche et un responsable de la santé a déclaré que des efforts intenses pour arrêter sa propagation commençaient à fonctionner, tandis que 70 autres personnes ont été testées positives lors d’une croisière touchés par le virus mis en quarantaine au Japon.

Le coronavirus, qui aurait émergé sur un marché d’animaux sauvages dans la province centrale du Hubei, en Chine, a présenté au Parti communiste au pouvoir l’énorme défi de l’éradiquer et en même temps de minimiser les dommages à la deuxième plus grande économie du monde.

Les derniers chiffres en provenance de Chine ont montré 68 500 infections dues à la maladie et 1 665 décès, la plupart au Hubei.

La Commission nationale de la santé a signalé dimanche 2 009 nouveaux cas, soit moins de 2 641 la veille, et 142 nouveaux décès, soit un de moins que 143 la veille. Tous les nouveaux décès, sauf quatre, se sont produits au Hubei.

La province et sa capitale, Wuhan, sont pratiquement scellées et bloquées depuis le 23 janvier, les écoles, les bureaux et les usines étant fermés et la plupart des déplacements suspendus.

Le virus aurait une période d’incubation de 14 jours, ce qui semble indiquer qu’il s’est propagé depuis l’imposition de la fermeture. Mais le porte-parole de la Commission de la santé, Mi Feng, a déclaré que la campagne commençait à fonctionner.

“L’effet des contrôles des coronavirus apparaît”, a déclaré Mi aux journalistes.

L’augmentation du soutien médical et des mesures préventives au Hubei a permis d’éviter des cas plus graves et la proportion de cas critiques parmi les cas confirmés est tombée à 21,6% samedi, contre 32,4% le 27 janvier, a déclaré Mi.

Les cas bénins sont également traités plus rapidement, les empêchant de devenir critiques, a déclaré Mi.

Cependant, les restrictions ont été renforcées dimanche au Hubei avec l’interdiction des véhicules, à l’exclusion des services de base, et les sociétés ont déclaré qu’elles resteraient fermées jusqu’à nouvel ordre.

En dehors de la Chine continentale, environ 500 cas ont été enregistrés dans environ deux douzaines de pays et territoires, avec quatre décès, au Japon, à Hong Kong, aux Philippines et en France.

Le groupe le plus important en dehors de la Chine a été la croisière Diamond Princess, mise en quarantaine devant le Yokohama au Japon, avec 70 autres cas enregistrés dimanche, portant le total à 355 des quelque 3700 passagers et membres d’équipage à bord.

Ceux qui sont positifs sont envoyés à l’hôpital. Personne sur le navire n’est mort du virus.

L’ambassade des États-Unis à Tokyo a déclaré que les passagers et l’équipage couraient un risque élevé d’exposition au virus et a recommandé que les 400 citoyens américains à bord descendent et prennent l’un des vols d’évacuation qu’ils organisent dimanche.

“C’est une situation qui évolue rapidement”, a déclaré l’ambassade dans un communiqué.

L’ambassade a ajouté que tout le monde serait examiné avant d’être autorisé à embarquer sur des vols charters et mis en quarantaine pendant 14 jours à leur retour aux États-Unis.

“Aucun passager symptomatique ou infecté ne sera autorisé à bord”, a-t-il déclaré.

Hong Kong, le Canada et la Corée du Sud ont également déclaré qu’ils prévoyaient d’évacuer leurs citoyens du navire.

Une autre croisière, le MS Westerdam de Holland America, a accosté au Cambodge jeudi après avoir été rejetée par les ports de plusieurs autres pays et territoires.

On pensait que le navire était exempt de virus, mais une Américaine de 83 ans a été testée positive pour son arrivée en Malaisie, ont déclaré les autorités de ce pays, ajoutant qu’un deuxième test, à la demande du croisiériste, a confirmé la conclusion.

