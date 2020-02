La Chine enregistre une baisse des décès dus aux coronavirus, mais l’OMS appelle à la prudence

Par Ryan Woo et Samuel Shen

BEIJING / SHANGHÁI, 18 février (.) – La Chine a signalé mardi le plus faible nombre de nouvelles infections à coronavirus depuis janvier et le plus faible nombre de décès depuis une semaine, mais l’Organisation mondiale de la santé a déclaré que les données devraient être examinées attentivement Ils suggèrent que l’épidémie a ralenti.

Apple Inc. a averti lundi que ses ventes seraient affectées par l’épidémie, qui affecterait à la fois l’offre et la demande. [nL1N2AH0RO]

La télévision d’Etat chinoise a indiqué que Liu Zhiming, directeur de l’hôpital de Wuhan Wuchang, est décédé mardi, le septième agent de santé qui succombe au virus. L’hôpital a été désigné pour traiter uniquement les patients infectés par des virus.

Les autorités chinoises ont signalé 1 886 nouveaux cas, la première fois que le chiffre quotidien tombe en dessous du taux de 2 000 depuis le 30 janvier, portant le total en Chine continentale à 72 436.

En revanche, le chiffre de 98 nouveaux décès a marqué la première fois que le nombre quotidien était inférieur à 100 depuis le 11 février, portant le nombre total à 1886.

Le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a déclaré que les informations fournies par les autorités chinoises “semblent montrer une diminution des nouveaux cas”, mais que toute tendance présumée “doit être interprétée avec beaucoup de prudence”.

En dehors de la Chine, 827 cas sont enregistrés dans 26 pays et territoires et 5 décès, selon un décompte de . basé sur des déclarations officielles. Plus de la moitié de ces cas se sont produits sur un bateau de croisière mis en quarantaine devant le Japon.

La Chine déclare que les chiffres montrant un ralentissement dans les nouveaux cas ces derniers jours montrent que l’approche agressive qu’elle a adoptée pour freiner les voyages et le commerce empêche la propagation de s’étendre au-delà du Hubei et de sa capitale, Wuhan.

Cependant, les épidémiologistes disent que les données doivent être traitées avec prudence et peuvent fluctuer en raison de facteurs tels que les ressources disponibles pour les tests.

“Nous pouvons nous attendre à ce que des rapports faisant état d’un nombre croissant de nouveaux cas en Chine montrent que l’épidémie a culminé dans la province du Hubei, mais il est trop tôt pour en être sûr”, a déclaré Jimmy Whitworth, professeur de santé publique internationale à Londres. École d’hygiène et de médecine tropicale.

La Chine affirme que le blocage des villes et les coupes sombres dans les déplacements et les déplacements ont limité la propagation du virus. Mais cela a eu un grand coût pour son économie, avec des répercussions sur les entreprises mondiales.

Le président Xi Jinping a déclaré que la Chine pourrait encore atteindre son objectif de croissance économique d’ici 2020 malgré l’épidémie, selon des déclarations recueillies par la télévision d’Etat. [nL1N2AI0CA]

En outre, dans la dernière d’une série de mesures économiques d’urgence, il a été signalé que les entreprises du Hubei seraient exemptées de certains paiements de pension et d’assurance. Le prix minimum du riz resterait stable et le gouvernement augmenterait ses réserves de porc congelé. [nL1N2AI06B]

Les entreprises du secteur des services chinois et les petits producteurs sont les plus touchés jusqu’à présent par l’impact.

Lorsque le caméraman Mark Xia est retourné au travail ce mois-ci après les vacances, le producteur de vidéos de Shanghai où il travaillait lui a dit de prendre trois mois de congé sans solde. Maintenant, cherchez un nouvel emploi.

“Je comprends que les flux de trésorerie de l’entreprise sont faibles”, a expliqué Xia à 25 ans à .. “Nous avons reporté certains enregistrements en raison de l’épidémie de coronavirus, et cela a eu un grand impact sur nos revenus. C’est la réalité.”

Le président de la Corée du Sud, Moon Jae-in, a déclaré que l’économie était dans une situation d’urgence et nécessitait une stimulation car l’épidémie avait interrompu la demande de marchandises en provenance de Corée du Sud et Singapour a annoncé un montage financier de 4,5 milliards de dollars. pour aider à contenir l’épidémie. [nL8N2AI1KZ]

(Rapport de Ryan Woo à Pékin et Samuel Shen à Shanghai; rapport supplémentaire de Lusha Zhang, Gabriel Crossley et Se Young Lee à Pékin; écrit par Raju Gopalakrishnan et Peter Graff; édité en espagnol par Janisse Huambachano)