La Chine fait état de 811 décès par coronavirus, dont la mortalité dépasse déjà le SRAS

SHANGHÁI, 9 février (.) – Le nombre de morts du coronavirus en Chine continentale est passé à 811, a rapporté dimanche la Commission nationale de la santé, qui dépasse le nombre de morts de l’épidémie de SRAS en 2002/2003.

Les décès enregistrés samedi ont totalisé 89, selon les données officielles, ce qui porte le total au-dessus de 774 décès à la suite du SRAS, ou syndrome respiratoire aigu sévère.

La Commission nationale de la santé a ajouté que jusqu’à samedi, le nombre total de personnes infectées en Chine continentale était de 37 198 personnes.

Quelques heures plus tôt, la province du Hubei a mis à jour ses données sur le coronavirus, signalant 81 autres décès, ce qui a fait 780 morts sur son territoire.

La province a également signalé 2 147 nouveaux cas dimanche matin, portant le nombre total de personnes infectées dans la région à 27 100.

Joseph Eisenberg, professeur d’épidémiologie à l’École de santé publique de l’Université du Michigan, a déclaré qu’il était trop tôt pour dire si l’épidémie atteignait son apogée en raison de l’incertitude sur le nombre de cas.

“Même si les cas signalés pourraient atteindre un pic, nous ne savons pas ce qui se passe avec les cas non signalés”, a-t-il déclaré. “C’est un problème, en particulier dans certaines des zones les plus rurales.”

Bien que la grande majorité des cas se soient produits en Chine, le virus s’est propagé à environ deux douzaines de pays et les derniers cas de ce type incluent cinq citoyens britanniques infectés dans une station de ski française.

Deux décès ont été signalés en dehors de la Chine continentale, à Hong Kong et aux Philippines. Les deux victimes étaient des citoyens chinois.

Le virus a été un coup dur pour l’économie chinoise, Goldman Sachs réduisant son objectif de croissance du PIB du premier trimestre à 4% par rapport aux 5,6% précédents et disant qu’un coup plus profond est possible.

Le gouvernement chinois a scellé des villes, annulé des vols et fermé des usines pour contenir l’épidémie, une réponse qui a eu un effet domino mondial pour les marchés financiers et les entreprises qui dépendent de la deuxième économie mondiale.

(Rapport de Winni Zhou et Brenda Goh; édité en espagnol par Javier Leira)