La Chine interdit “complètement” le commerce et la consommation d’animaux sauvages

La Chine a décidé lundi d’interdire “complètement” et immédiatement le commerce et la consommation d’animaux sauvages, une pratique qui aurait contribué à la propagation du nouveau coronavirus.

La commission permanente du Parlement chinois s’est réunie lundi et a approuvé une proposition “d’interdire complètement” le commerce d’animaux sauvages, “d’abolir la mauvaise habitude de surconsommer les animaux sauvages et de protéger efficacement la santé et la vie de la population”, a-t-il déclaré. Télévision d’État

