La Chine paralyse davantage de villes tandis que le nombre de décès dus au virus s’élève à 25

WUHAN, Chine, 24 janvier (.) – La Chine a intensifié ses mesures pour contenir le virus qui a tué 25 personnes et infecté plus de 800 personnes, avec la suspension des transports publics dans 10 villes, la fermeture de temples et la construction rapide de Un nouvel hôpital pour soigner les infectés.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré jeudi que le nouveau coronavirus était une urgence pour la Chine, mais n’a pas déclaré une épidémie d’intérêt international.

Les autorités sanitaires craignent que le taux d’infection s’accélère pendant le nouvel an lunaire, lorsque des centaines de millions de Chinois voyagent à l’intérieur et à l’extérieur du pays pendant une semaine de vacances qui a commencé vendredi.

Jeudi, il y avait 830 cas confirmés et 25 personnes étaient décédées selon la Commission nationale de la santé. La plupart des cas se trouvent dans la ville de Wuhan, dans le centre de la Chine, où le virus serait originaire, sur un marché qui faisait du commerce illégal d’animaux sauvages.

Des recherches préliminaires suggèrent qu’au stade le plus récent de son évolution, le virus de Wuhan a été transmis à l’homme par des serpents.

Wuhan, une ville de 11 millions d’habitants, et Huanggang voisine, avec environ 7 millions d’habitants, étaient pratiquement isolées. Les gares étaient presque fermées, il y avait peu de trains qui s’arrêtaient dans la ville, les vols étaient suspendus et il y avait des points de contrôle sur les routes principales à l’intérieur et à l’extérieur de la ville.

Wuhan construit un nouvel hôpital de 1 000 lits pour traiter les personnes infectées, dans le but de le préparer d’ici lundi, a rapporté vendredi le journal officiel de Changjiang.

Des cas non mortels ont également été détectés en Thaïlande, au Vietnam, à Singapour, au Japon, en Corée du Sud, à Taiwan et aux États-Unis, ce qui a conduit plusieurs compagnies aériennes à suspendre leurs vols à destination et en provenance de Wuhan.

Cependant, l’OMS a déclaré jeudi qu’il était “trop ​​tôt” pour considérer l’épidémie comme une urgence de santé publique d’intérêt international. Une telle désignation aurait obligé les pays à intensifier la réponse internationale.

Le virus jusque-là inconnu, qui n’a pas de remède et peut se propager par voie aérienne, a alarmé les inconnus qu’il présente. Il est trop tôt pour connaître son danger et la facilité avec laquelle il se propage.

Les symptômes comprennent de la fièvre, un essoufflement et une toux.

Trois équipes de recherche vont commencer à travailler sur le développement de vaccins potentiels, a déclaré la Coalition for Innovations in Preparing for Epidemics. Le plan est d’avoir au moins un vaccin possible dans les essais cliniques d’ici juin.

Certains experts estiment que le nouveau virus n’est pas aussi dangereux que le syndrome respiratoire aigu et sévère (SRAS) de 2002-03 qui a tué près de 800 personnes et le syndrome respiratoire du Moyen-Orient (SROM ou, pour son acronyme en anglais, MERS), qui a tué plus de 700 personnes depuis 2012.

