La Chine prévient l’Australie qu’une enquête pourrait déclencher une réaction brutale

BANGKOK (AP) – L’ambassadeur de Chine avertirait le gouvernement australien que sa poursuite d’une enquête sur les coronavirus pourrait déclencher un boycott par les consommateurs chinois, qui ne peuvent plus voyager et étudier en Australie ni acheter d’importantes exportations, notamment de bœuf et de vin.

L’ambassadeur Cheng Jingye a déclaré à l’Australian Financial Review dans une interview publiée lundi que la campagne australienne pour une enquête était “dangereuse” et a prédit qu’elle ne gagnerait pas en popularité.

“Le recours à la suspicion, à la récrimination ou à la division à un moment aussi critique ne peut que saper les efforts mondiaux de lutte contre cette pandémie”, a déclaré Cheng.

Le ministre australien de la Santé, Greg Hunt, a déclaré qu’une enquête indépendante était dans l’intérêt de l’Australie et du monde.

“Nous avons vu 3 millions de personnes infectées et plus de 200 000 vies perdues, il faut donc bien sûr un examen indépendant”, a déclaré Hunt à Australian Broadcasting Corp.

«Avoir un événement cataclysmique mondial majeur et ne pas le revoir semblerait très étrange et très étrange et, en fin de compte, nous devons prendre des mesures qui sont non seulement dans l’intérêt de l’Australie, mais dans l’intérêt de l’humanité commune», Hunt ajoutée.

Le gouvernement australien a demandé une enquête sur le virus respiratoire et des changements à l’Organisation mondiale de la santé en raison de ses prétendues lacunes dans la gestion de la pandémie.

L’éducation est la troisième industrie d’exportation de l’Australie et la Chine est la principale source d’étudiants qui étudient en Australie. La Chine est également le plus grand partenaire commercial de l’Australie.

L’ambassade de Chine n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire sur l’article de journal.

Dans d’autres développements dans la région Asie-Pacifique:

– NOUVELLE-ZÉLANDE: la Nouvelle-Zélande a signalé cinq nouveaux cas de coronavirus alors que la nation s’apprête à assouplir son verrouillage strict à partir de minuit. Le Premier ministre Jacinda Ardern a déclaré qu’il n’y avait pas eu de transmission communautaire répandue du virus et que le pays avait jusqu’à présent réussi à éviter les pires scénarios d’épidémie. Elle a dit qu’il continuerait de traquer les derniers cas. A partir de minuit, certaines entreprises comme la construction peuvent rouvrir mais avec des distanciations sociales. Ardern a déclaré que la nation ouvrait l’économie mais pas la vie sociale des gens.

– JAPON AJOUTER DES PAYS À L’INTERDICTION D’ENTRÉE: Le Japon ajoute 14 autres pays, dont la Russie, le Pérou et l’Arabie saoudite, à son interdiction d’entrée, car il intensifie les contrôles aux frontières tandis que son épidémie de coronavirus se développe. Le Japon a déjà interdit l’entrée de plus de 70 autres pays, interdisant aux étrangers ayant des antécédents de visiter ces pays au cours des deux dernières semaines, tout en invalidant les visas pour le reste du monde. Le Premier ministre Shinzo Abe a déclaré que l’extension prendrait effet mercredi. L’interdiction d’entrée et les restrictions de visa dureront jusqu’en mai. Le Japon compte 13 385 cas confirmés avec 364 décès. Il est en état d’urgence jusqu’au 6 mai et une prolongation est à l’étude.

– AUSTRALIANS DOWNLOAD APP: Plus d’un million de personnes en Australie ont téléchargé une application conçue pour accélérer le suivi des contacts. Le gouvernement affirme qu’au moins 40% des 26 millions de personnes en Australie doivent utiliser l’application COVIDsafe pour qu’elle soit efficace. Le chef de la santé, Damian Murphy, a déclaré qu’il était «vraiment excité» par la popularité précoce de l’application. Les représentants du gouvernement ont l’intention de promulguer une législation pour répondre aux problèmes de confidentialité. Si un utilisateur est diagnostiqué, l’application fonctionne pour identifier les autres utilisateurs qui ont été à proximité pendant 15 minutes ou plus au cours des trois semaines précédentes. Le gouvernement espère que l’application permettra à l’Australie de rouvrir son économie en toute sécurité en permettant de contenir rapidement les épidémies. L’Australie a enregistré 6 720 cas de virus, 83 patients sont décédés et 27 sont restés gravement malades dans les hôpitaux lundi sous ventilation.

– HUBEI N’A PAS DE PATIENTS VIRUS: la Chine n’a signalé que trois nouveaux cas de virus et, pour le 12e jour consécutif, aucun nouveau décès. Les hôpitaux traitent 723 personnes et un peu moins de 1 000 personnes sont isolées et surveillées en tant que cas suspects ou ne présentant aucun symptôme. La capitale Pékin a ajouté un décès post mortem à son décompte, portant le nombre total de morts en Chine à 4 633 parmi 82 830 cas. La commission de la santé de la province du Hubei a déclaré qu’il n’y avait pas de virus dans les hôpitaux après la libération des 12 derniers patients. Le Hubei représente la majeure partie des cas et des décès en Chine, et son système de santé a été submergé par des milliers de patients lorsque son épidémie a culminé en janvier et février.

– LA CORÉE DU SUD PEUT RÉOUVRIR LES ÉCOLES: La Corée du Sud a signalé 10 nouveaux cas de coronavirus alors que les autorités envisageaient de rouvrir des écoles. Les chiffres publiés par les Centres coréens de contrôle et de prévention des maladies ont porté le total national à 10 738 cas et 243 décès. Grâce à un programme de test et de quarantaine actif, la Corée du Sud a réussi à ralentir son épidémie sans verrouillage ni interdiction commerciale. Mais les écoles restent fermées tout en offrant aux enfants un apprentissage à distance. Le Premier ministre Chung Sye-kyun a chargé les responsables de l’éducation de préparer des mesures d’hygiène et de distanciation sociale afin que le gouvernement puisse annoncer un calendrier de réouverture des écoles au plus tard début mai.

– MOUVEMENT DE LA BANQUE DU JAPON: la banque centrale du Japon facilite l’obtention de financements par les entreprises à court de liquidités et l’élargissement des garanties de dette en réponse aux dommages économiques croissants de la pandémie. La Banque du Japon a décidé d’assouplir sa politique monétaire, notamment en augmentant l’achat de papiers commerciaux et d’obligations de sociétés et en supprimant le plafond pour l’achat d’obligations d’État. La banque centrale a déclaré que l’économie était confrontée à de graves difficultés en raison de l’épidémie de virus.