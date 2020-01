La Chine promet la transparence dans la crise des coronavirus et le Japon et les États-Unis évacuent leurs citoyens

La Chine a promis “la transparence” à l’épidémie du nouveau coronavirus, qui a déjà fait 132 morts et près de 6 000 patients, tandis que deux premiers avions avec des citoyens étrangers ont décollé mercredi de Wuhan vers le Japon et les Etats-Unis.

Le Japon a été le premier pays à rapatrier ses citoyens, qui sont environ 650 dans la province. Un avion avec 200 d’entre eux est arrivé à Tokyo en provenance de Wuhan.

Les États-Unis ont également annoncé qu’un avion envoyé à Wuhan pour évacuer le personnel de son consulat dans cette ville, ainsi que d’autres citoyens américains, avait décollé mercredi matin.

Quelque 350 citoyens européens rentreront dans deux avions, a annoncé la Commission européenne, selon laquelle les rapatriés sont en bonne santé ou ne présentent aucun symptôme.

Le nombre de victimes a de nouveau augmenté. Il y a eu 26 décès supplémentaires en Chine, le nombre total de décès étant de 132. Toujours mercredi, 5 974 personnes ont été infectées par le nouveau coronavirus dans le pays et plus de 9 000 cas suspects, ont annoncé les autorités sanitaires.

“L’épidémie est un démon et nous ne pouvons pas cacher ce démon”, a déclaré le président chinois Xi Jinping, se référant au fait que le gouvernement communiste était accusé d’avoir caché le précédent coronavirus, le SRAS (syndrome respiratoire aigu sévère), qui a causé des centaines de morts en 2002 et 2003.

Quelques heures plus tard, les États-Unis ont accentué la pression sur Pékin. “Une coopération et une transparence accrues sont les mesures les plus importantes qui peuvent être prises pour une réponse plus efficace”, a déclaré le secrétaire à la Santé Alex Azar aux journalistes.

Les premiers cas hors de Chine de contagion chez l’homme sont apparus mardi, au Japon et en Allemagne.

Au Japon, un homme de 60 ans qui n’avait jamais voyagé en Chine, mais qui faisait office de chauffeur pour un groupe de touristes de Wuhan, est tombé malade.

Mardi soir, trois autres cas d’infection par le virus 2019-nCoV ont été annoncés en Bavière, dans le sud de l’Allemagne. Ce sont des employés de la même entreprise où le premier cas avait été identifié le matin. Les autorités sanitaires locales avaient précisé que ce premier patient avait été infecté par une autre personne sur le territoire allemand, ce qui représente la première transmission du virus identifiée sur le sol européen.

Une douzaine de pays ont été touchés – avec une cinquantaine de patients – en Asie, en Europe, en Amérique du Nord et en Australie, mais depuis le début de la pneumonie virale en décembre à Wuhan (Chine centrale), il n’y a pas eu d’infection humaine hors de ce pays

La France a par contre annoncé un quatrième cas, celui d’un touriste chinois “sérieux”, hospitalisé à Paris.

Zhong Nanshan, un scientifique renommé de la Commission nationale de la santé de Chine, a déclaré que l’épidémie devrait culminer dans une semaine ou une dizaine de jours.

Les États-Unis ont déclaré qu’ils tentaient de mettre au point un vaccin, mais ont reconnu qu’il se pourrait que l’épidémie diminue avant qu’il ne soit prêt, comme ce fut le cas pendant l’épidémie de SRAS.

Presque toute la province du Hubei, dont la capitale est Wuhan, est isolée du monde par ordre des autorités pour tenter de stopper l’épidémie. Quelque 56 millions d’habitants vivent confinés.

Une quarantaine qui a surpris des milliers d’étrangers dans la région.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS), qui considère la menace au niveau international comme «élevée», a annoncé l’envoi «dès que possible» à la Chine d’experts internationaux pour mettre en commun les informations sur le virus et apporter une «réponse mondiale».

De nombreux étrangers vivant à Wuhan, qui n’avaient aucune garantie de départ, étaient très affligés: “C’est extrêmement stressant. La principale crainte est que cela dure des mois”, a expliqué à l’. Joseph Pacey, un professeur britannique de 31 ans.

La propagation du virus augmente l’anxiété et la batterie de mesures de confinement. De nombreux pays ont renforcé la prudence à leurs frontières. La Mongolie a fermé la route avec la Chine.

Hong Kong a annoncé qu’il allait diviser par deux les vols au départ de la Chine continentale, tout en fermant six des 14 postes frontaliers.

L’Allemagne, les États-Unis et le Royaume-Uni déconseillent de se rendre en Chine.

La panique s’empare des grandes métropoles chinoises, où les habitants restent enfermés dans leurs maisons; Les centres commerciaux, les cinémas et les restaurants sont déserts.

“Beaucoup sont très inquiets. Il n’y a pas beaucoup de gens dans ces rues … qui sont généralement pleins”, a déclaré à l’. David, un habitant de Wuhan qui a été enfermé hors de son domicile.

Les autorités chinoises ont prolongé de trois jours, jusqu’au 2 février, les vacances (sept jours) du Nouvel An chinois célébrées le 25 janvier, pour retarder les retours massifs dans les villes de centaines de millions de travailleurs migrants et réduire le risque de propagation de l’épidémie.

Au moins 2 000 trains interprovinciaux ont été annulés dans toute la Chine depuis vendredi. Les itinéraires ferroviaires seront suspendus jusqu’au 8 février au moins.

Mardi, les autorités chinoises ont recommandé à leurs citoyens de reporter leurs projets de voyage à l’étranger. sbr-jug / bar / am / mis-jz / erl