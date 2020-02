La Chine reprend ses activités après un nouveau record quotidien de décès dus au coronavirus

Par Gabriel CROSSLEY et Colin Qian

BEIJING, 10 février (.) – Les travailleurs chinois retournent progressivement dans les bureaux et les usines lundi, après que Pékin a réduit certaines restrictions au travail imposées pendant l’épidémie de coronavirus qui a déjà fait plus de 900 morts, la plupart d’entre eux sur le continent.

Les 97 nouveaux décès dimanche étaient le nombre le plus élevé enregistré en une seule journée depuis la détection de l’épidémie en décembre, son origine étant située dans un marché aux animaux dans la capitale de la province du Hubei, Wuhan.

Les marchés asiatiques et le pétrole ont chuté, tout en augmentant le prix de l’or, une valeur refuge traditionnelle pour les investisseurs, après que le nombre de morts a dépassé celui de l’épidémie mondiale de syndrome respiratoire aigu et sévère (SRAS) en anglais) de 2002 et 2003, ce qui a sonné l’alarme quant à sa gravité.

Une équipe d’experts coordonnée par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) s’est rendue à Beijing lundi pour aider à évaluer l’épidémie.

L’épidémie a provoqué d’énormes bouleversements en Chine, avec des villes normalement animées transformées en villes fantômes au cours des deux dernières semaines, après que les autorités du Parti communiste au pouvoir ont pratiquement paralysé la vie quotidienne, annulé des vols et perturbé l’activité des usines et des écoles.

Les autorités chinoises ont prolongé en 10 jours l’arrêt de l’activité des entreprises pour les vacances du Nouvel An lunaire, qui aurait dû se terminer fin janvier.

Un grand nombre d’emplois étaient toujours fermés lundi et de nombreux citoyens travaillaient à domicile.

Sur l’une des lignes de métro les plus fréquentées de Pékin, les trains circulaient presque vides. Les quelques voyageurs que l’on pouvait voir pendant l’heure de pointe du matin portaient le visage couvert de masques.

Le Hubei, la province la plus touchée par l’épidémie, reste pratiquement bloquée, ses gares et aéroports fermés et ses routes fermées.

Dans de nombreuses villes de Chine, certaines restrictions à l’entrée et à la sortie des personnes des complexes résidentiels restent en vigueur, tandis que les écoles de nombreuses régions resteront fermées jusqu’à fin février.

Le virus s’est propagé à au moins 27 pays et territoires au-delà de la Chine continentale, selon un rapport de . basé sur des rapports officiels, ayant infecté plus de 330 personnes en dehors des frontières chinoises.

Deux décès ont été signalés à l’extérieur du pays, l’un à Hong Kong et l’autre aux Philippines, tous deux de nationalité chinoise.

60 autres nouveaux cas ont été détectés sur un bateau de croisière amarré devant le port japonais de Yokohama, selon les médias, portant le nombre de cas à 130 des 3 700 passagers à bord du navire.

Dans toute la Chine continentale, 3062 nouvelles infections ont été confirmées dimanche, portant le total à 40171, selon la Commission nationale de la santé de Chine (NHC), avec 908 morts.

“Les marchés resteront sensibles aux nouvelles concernant le coronavirus lors de la réouverture des usines et des ports chinois. La mesure dans laquelle cela [la reapertura] peut être rendu effectif donnera la mesure des dommages causés “, ont écrit les économistes de l’ANZ dans une note.

La fermeture prolongée d’usines dans la deuxième plus grande économie du monde a suscité des inquiétudes quant à la continuité des chaînes d’approvisionnement mondiales.

La banque centrale de Chine a pris une série de mesures pour soutenir l’économie, notamment la réduction des taux d’intérêt et l’injection de liquidités sur le marché. Lundi, il fournira des fonds spéciaux aux banques pour accorder des prêts aux entreprises qui doivent faire face au virus.

La société taïwanaise Foxconn a reçu l’approbation du gouvernement chinois pour reprendre la production dans son usine de Zhengzhou, dans le nord de la Chine, a déclaré lundi à . une source directement au courant de la situation.

Tesla, Daimler et Ford Motor font partie des constructeurs automobiles qui ont annoncé qu’ils reprendraient la production dans leurs usines lundi. Giant Tencent Holdings a déclaré qu’il avait demandé à son personnel de continuer à travailler depuis son domicile jusqu’au 21 février.

Samsung Electronics a repris lundi la production de son usine d’électroménagers en Chine, tout en maintenant l’activité de son usine de puces dans le pays, a déclaré un porte-parole. Cependant, il a prolongé l’interruption de travail dans une usine de télévision jusqu’au 17 février.

Hyundai a indiqué que ses fournisseurs en Chine ont repris leur activité mais que le volume de production était négligeable. Kia Motors a suspendu la production de ses trois usines coréennes en raison d’une pénurie de composants, bien que l’une d’entre elles reprendra ses travaux mardi.

La société de location de vacances Airbnb a annoncé la suspension des réservations à Pékin jusqu’à la fin du mois.

L’OMS a déclaré l’épidémie comme une urgence mondiale le 30 janvier, quelques jours après que le gouvernement central chinois a imposé un blocus à 60 millions de personnes dans la province du Hubei.

(Informations supplémentaires de Sophie Yu, Ryan Woo, Huizhong Wu, Liangping Gao de Pékin, Stephanie Nebehay de Genève, Joyce Lee et Hyunjoo Jin de Séoul, Kylie MacLellan de Londres et Jessica Jones de Madrid; écrit par Lincoln Feast; édité par Michael Perry ; traduit par Darío Fernández dans l’écriture de Gdansk)