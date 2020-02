La Chine retire son accréditation aux journalistes du Wall Street Journal

BEIJING (AP) – La Chine a retiré l’accréditation de la presse de trois journalistes du US Wall Street Journal, ont annoncé mercredi les autorités, à la tête d’un article d’opinion que le gouvernement considérait comme raciste et diffamatoire.

La décision faisait suite à une plainte officielle du titre, qui faisait référence à l’épidémie virale actuelle en Chine et décrivait le pays comme le “vrai malade d’Asie”.

La chronique publiée du professeur d’université Walter Russel Mead, publiée le 3 février, “salit les efforts du gouvernement chinois et des personnes luttant contre l’épidémie”, a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères Geng Shuang dans un communiqué.

“Les rédacteurs ont utilisé un titre racialement discriminatoire, provoquant l’indignation et la condamnation du peuple chinois et de la communauté internationale”, a-t-il ajouté.

Comme la plupart des médias étrangers, le Wall Street Journal n’est pas disponible en Chine et son site Web et ses articles sont bloqués par des censeurs en ligne.

Ces dernières années, la Chine a refusé d’accorder ou de renouveler des accréditations de journalistes étrangers, mais c’est la première fois dans un passé récent que ses documents sont retirés, ce qui les expulse en pratique du pays.

Cela reflète une nouvelle stratégie de politique étrangère agressive, dans laquelle la Chine a tenté d’exiger une compensation économique et diplomatique des entreprises et des pays qui ne suivent pas ses politiques à Taiwan, Hong Kong, Tibet, les droits de l’homme et d’autres questions sensibles.

Le président et leader du Parti communiste Xi Jinping a réitéré que la Chine ne fera aucune concession en ce qui concerne sa dignité, sa souveraineté ou son territoire national.

Lors d’un autre incident récent, la Chine a rompu ses liens commerciaux avec la NBA après qu’un membre des Houston Rockets ait exprimé sur Twitter son soutien aux manifestants de la prodémocratie à Hong Kong, que Pékin considère comme séparatistes.

NOTE DE LA RÉDACTION: Une version antérieure de ce bureau a été corrigée pour indiquer que le texte était une colonne d’opinion, pas un éditorial de journal.