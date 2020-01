La Chine signale 4 nouveaux cas supplémentaires d’épidémie de pneumonie virale

BEIJING (AP) – Les autorités chinoises ont annoncé samedi quatre nouveaux cas de pneumonie virale dans une ville du centre du pays qui a fait deux morts et conduit les États-Unis et d’autres pays à prendre des mesures de précaution.

Avec ces cas, le nombre de personnes qui ont contracté la maladie s’élève à 45, a déclaré la Commission de la santé municipale de Wuhan. Cinq des patients ont un pronostic grave.

La cause de l’épidémie de pneumonie est attribuée à un nouveau type de coronavirus.

Les autorités sanitaires cherchent à prévenir la récurrence du SRAS, ou syndrome respiratoire aigu et sévère, qui a commencé dans le sud de la Chine en 2002 et s’est propagé dans plus de deux douzaines de pays, causant la mort de près de 800 personnes.

Les États-Unis ont annoncé vendredi qu’ils commenceraient à surveiller les passagers arrivant dans les trois principaux aéroports du pays en provenance de Wuhan.

Au moins une demi-douzaine de pays d’Asie ont également commencé à contrôler les passagers en provenance du centre de la Chine. Sur la liste figurent la Thaïlande et Kaon, qui ont signalé la pathologie chez les Wuhan. Les voyages sont exceptionnellement massifs à cette période de l’année, car les gens voyagent vers et depuis la Chine pour célébrer le nouvel an lunaire.