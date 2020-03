La chloroquine pourrait-elle traiter le coronavirus? – Scientifique américain

L’essai suivant est reproduit avec la permission de The Conversation, une publication en ligne couvrant les dernières recherches.

Un homme de l’Arizona est décédé et sa femme a été hospitalisée après avoir pris une forme de chloroquine, que le président Trump a présentée comme un traitement efficace contre le COVID-19. Le couple a décidé de se soigner lui-même avec du phosphate de chloroquine, qu’ils avaient sous la main pour tuer les parasites dans leurs poissons, après avoir entendu le président décrire le médicament comme un «changeur de jeu».

Le Dr Anthony Fauci, chef de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses du NIH, a rapidement corrigé la déclaration, expliquant que les commentaires de Trump étaient basés sur des anecdotes et non sur un essai clinique contrôlé.

Je suis chimiste spécialisé dans la découverte et le développement de médicaments antiviraux et je travaille activement sur les coronavirus depuis sept ans.

Cependant, parce que je suis un scientifique et que je traite de la médecine factuelle et factuelle, je suis préoccupé par les déclarations générales du président concernant l’utilisation de la chloroquine ou de l’hydroxychloroquine étroitement apparentée, les deux médicaments antipaludiques, comme remède contre le COVID. 19. Examinons donc les faits.

Qu’est-ce que la chloroquine et l’hydroxychloroquine?

Ce sont deux antipaludéens approuvés par la FDA qui sont utilisés depuis de nombreuses années. La chloroquine a été initialement développée en 1934 dans la société pharmaceutique Bayer et utilisée pendant la Seconde Guerre mondiale pour prévenir le paludisme.

Bien que la FDA n’ait pas approuvé son utilisation pour ces conditions, la chloroquine et l’hydroxychloroquine sont également utilisées pour traiter la polyarthrite rhumatoïde et le lupus.

Qu’est-ce qui a déclenché la discussion que ce médicament pourrait fonctionner?

Après l’éclosion initiale de MERS en 2012, les scientifiques ont effectué des tests aléatoires de milliers de médicaments approuvés pour identifier celui qui pourrait bloquer l’infection par le MERS. Plusieurs médicaments, dont la chloroquine, ont montré la capacité d’empêcher les coronavirus d’infecter des cellules in vitro. Mais ces médicaments n’ont pas fait l’objet de poursuites intensives car ils n’ont finalement pas montré suffisamment d’activité pour être examinés plus avant.

Lorsque le nouveau coronavirus est apparu, de nombreux médicaments qui avaient montré une certaine promesse initiale contre les coronavirus apparentés MERS et SRAS étaient en tête de liste aussi dignes d’une évaluation plus approfondie que les traitements possibles.

La science est donc réelle et un certain nombre de laboratoires dans le monde étudient actuellement ces médicaments et les testent dans des essais cliniques aux États-Unis, en France et en Chine. Mais jusqu’à présent, il n’y a pas de consensus quant à savoir si les médicaments sont sûrs et efficaces pour traiter COVID-19, car il est encore très tôt dans le processus de test.

Pourquoi les antipaludiques agissent-ils sur un virus?

On ne sait toujours pas comment les chloroquines (ou tout médicament antipaludéen) agiraient contre COVID-19, qui est un virus. Le paludisme est causé par les parasites Plasmodium qui se propagent par les moustiques, tandis que COVID-19 est causé par le virus du SRAS-CoV-2.

Les infections virales et les infections parasitaires sont très différentes, et les scientifiques ne s’attendraient donc pas à ce qui fonctionne pour l’un pour l’autre. Il a été suggéré que les chloroquines peuvent modifier l’acidité à la surface de la cellule, empêchant ainsi le virus de l’infecter.

Il est également possible que les chloroquines aident à activer la réponse immunitaire. Une étude qui vient d’être publiée a testé l’hydroxychloroquine en association avec un médicament antibactérien (azithromycine), qui a mieux fonctionné pour arrêter la propagation de l’infection que l’hydroxychloroquine seule. Cependant, ce n’est qu’une seule étude préliminaire qui a été réalisée sur un groupe de test limité.

D’autres drogues sont-elles prometteuses?

À ma connaissance, aucun autre médicament antipaludique n’a montré d’activité significative contre le traitement des coronavirus. Cependant, un autre médicament potentiel est passé au premier plan. Le remdesivir, développé par Gilead Pharmaceuticals, semble être très efficace pour empêcher la réplication de virus – y compris les coronavirus tels que le SRAS et le MERS, et les filovirus tels que Ebola.

Fin février, l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses a lancé un essai clinique pour Remdesivir. Et ce mois-ci, Gilead a lancé deux essais de phase III du médicament dans des centres médicaux en Asie.

Dois-je commencer à les prendre pour éloigner les coronavirus?

Absolument pas. La chloroquine et l’hydroxychloroquine n’ont pas été évaluées de manière appropriée dans les études contrôlées, sans compter qu’elles ont de nombreux effets secondaires, et dans certains cas, très mortels.

Personne ne devrait prendre un médicament dont il n’a pas été prouvé qu’il est sûr et efficace pour une maladie ou un état pour lequel il n’est pas approuvé. Il y a tellement de problèmes qui peuvent survenir, des effets secondaires à une toxicité grave et à la mort en raison d’interactions possibles avec d’autres médicaments et d’autres problèmes de santé sous-jacents.

Donc, jusqu’à ce que ces médicaments ou tout autre médicament se soit révélé efficace contre le SRAS-CoV-2 dans les essais cliniques et ait été approuvé par la FDA, personne ne devrait s’automédicamenter.

Cet article a été initialement publié sur The Conversation. Lisez l’article original.

En savoir plus sur l’épidémie de coronavirus ici.