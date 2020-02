La Classe E renouvelée et les nouveaux hybrides, le pari de Mercedes à Genève | Moteur

La Classe E renouvelée et les nouveaux hybrides seront les premières mondiales du constructeur allemand Mercedes-Benz au Salon de Genève (Suisse), qui ouvrira ses portes au public du 5 au 15 mars.

La nouvelle Mercedes-Benz Classe E inaugure la dixième génération, dans laquelle son design est plus “pur et émotionnel”, et l’intérieur est “plus exclusif et de meilleure qualité”, selon le constructeur vedette.

Il se démarquera également par la nouvelle génération d’assistants de conduite qu’il pourra équiper, au cas où il reconnaîtrait et réagirait à une circulation ralentie avant même que le conducteur ne s’en rende compte ou celle qui permet de créer une voie de secours en circulation dense sur des routes à plusieurs voies. .

La Classe E, qui a accumulé plus de 14 millions d’unités vendues depuis 1946, arrivera chez les concessionnaires cet été. Par la suite, la version cabriolet et la version longue bataille seront en vente (uniquement pour le marché chinois).

Le soi-disant «cœur de la marque» reçoit également une série d’améliorations à l’intérieur comme le système d’infodivertissement MBUX, qui peut être géré avec les mots «Hey Mercedes (bonjour Mercedes)»; le coach Energizing (recommandations individuelles de fitness basées sur un algorithme intelligent) ou un indicateur de qualité de l’air pour les mégalopoles.

La berline de classe E sera dotée de sept moteurs hybrides rechargeables (y compris ceux de la famille Estate) et de nouveaux propulseurs en ligne.

Mercedes-Benz participera également au Salon international de l’automobile de Genève avec de nouveaux hybrides de la famille des modèles compacts, ainsi que plusieurs nouveautés de la main d’AMG, responsable des versions sportives du constructeur allemand.