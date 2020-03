La classique Opel Ascona et la Manta, qui partageaient plate-forme et mécanique, tournent un demi-siècle | Moteur

Les années 70 ont été très importantes pour l’histoire du constructeur allemand Opel car il a choisi cette décennie pour offensive de lancement d’un modèle majeur, dans lequel il est venu utiliser la même plate-forme pour fabriquer deux voitures très différentes.

C’est le cas des légendes Opel Ascona et Couverture, qui marque cette année 50 ans depuis leur arrivée sur le marché en 1970.

L’Opel Ascona, qui a été présenté au Salon de Turin (Italie) en 1970, c’était un prototype de salon de sport à deux portes, mais avait également une version de quatre et autre Famille de caravanes axé sur les familles et conçu pour les activités de plein air. 691 438 unités ont été fabriquées.

L’Opel Ascona est née pour combler l’écart entre Kadett et Rekord

L’Ascona, par sa taille, son équipement et ses moteurs, se situait entre les modèles Kadett et Rekord. Au début, il a été proposé avec un corps de salon à deux et quatre portes, puis la famille est arrivée, mais en gardant les deux portes.

Il a conduit un moteur quatre cylindres de 1,6 litre 68 ch, qui dans la version S a été boosté à 80 ch. Il y avait aussi un 1,9 de 90 ch et un 1,2 de 60 ch. Pour les versions les plus puissantes, un boîte automatique à trois vitesses fabriqué par Opel.

Ce véhicule classique a ajouté un palmarès en compétition: Walter Röhrl et son copilote Jochen Berger ont remporté le Championnat d’Europe des rallyes de 1974 et 1975 et, lors du Rallye de l’Acropole, ont remporté la première victoire de la Coupe du monde Opel. En 1982, Röhrl et Christian Geistdörfer ont remporté le Championnat du monde des rallyes avec une Ascona 400.

L’Opel Manta portait un éclair de Jacques Cousteau

En ce qui concerne le coupé sport Manta, dont le logo de la foudre est inspiré des photographies de l’explorateur marin Jacques Cousteau, a fait ses débuts en septembre 1970.

Plateforme partagée, suspension et mécanique avec l’Ascona. Le moteur le plus puissant qu’il possédait au début était le quatre cylindres 1.9 S de 90 ch, également utilisé par l’Opel Rekord. Il avait également un 1,6 de 68 ch, qui a même développé 80 ch dans la version S; et avec une version d’accès de 60 ch.

En 1974, le Manta GT / E a ajouté un 1.9 de 105 ch, qui est devenu le haut de gamme, alors qu’en 1975 il a reçu sa dernière version spéciale, la Magie noire dans lequel les finitions en noir mat prédominaient au lieu de rayures chromées et orange sur ses côtés, ainsi que la jupe avant.

Opel Ascona et Manta ont sauté la flaque d’eau

Les Manta et Ascona ont été vendues avec “succès” aux États-Unis, qui, selon Opel, ont réalisé peu de modèles de la marque allemande.

Opel commémorera le 50e anniversaire de Manta et Ascona avec leur participation (il faudra six unités des premières générations des deux modèles) au rallye autrichien de véhicules classiques Bodensee Klassik (du 7 au 9 mai).

Il assistera également à un rassemblement dans la ville allemande de Rüsselsheim, où environ 100 exemplaires d’Ascona et Manta A sont attendus; et en septembre à une réunion organisée par le collectionneur et expert de l’Opel Manta Manfred à Timmendorfer Strand sur la côte baltique, où ce modèle a été présenté à la presse il y a exactement 50 ans.