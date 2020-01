La CNMV propose de restreindre la publicité des produits financiers complexes | Sports

La Commission nationale du marché des valeurs mobilières (CNMV) estime nécessaire de restreindre la publicité des entités qui proposent des produits financiers complexes, non indiqués pour les investisseurs particuliers, y compris ceux dérivés des accords de parrainage avec les clubs de football.

Six équipes de LaLiga Santander (Real Madrid, Atlético, Valence, Séville, Getafe et Betis) ont des sponsors qui vendent des produits financiers complexes, et deux d’entre elles – l’Atlético de Madrid et Betis – portent de la publicité sur leurs kits.