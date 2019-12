La Colombie attribue à trois sociétés des bandes dans le spectre radioélectrique pour plus de 1 505 mln de dlr

BOGOTÁ, 21 décembre (.) – La Colombie a attribué l'utilisation du spectre radioélectrique dans les bandes de 700 et 2500 méga Hertz (MHz) aux enchères à trois sociétés pour plus de 5 milliards de pesos (1505 millions de dollars), afin d'étendre la couverture du téléphone mobile et du service Internet dans les régions les plus reculées du pays.