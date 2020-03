La Colombie commande une mise en quarantaine totale et Cuba ferme le tourisme en raison d’un coronavirus

Le président Iván Duque a annoncé la mise en quarantaine totale en Colombie du coronavirus. “Il est temps de comprendre que notre comportement sauve des vies”, a déclaré Duque lors de la commande de la quarantaine en Colombie pour l’épidémie de coronavirus. En raison de la pandémie de coronavirus, l’Argentine et le Venezuela ont également ordonné la mise en quarantaine de l’ensemble de la population.

«Ce fut une décision lente et structurée, prise par des experts. Pour protéger également les plus vulnérables », a déclaré Duque lors d’un discours vendredi soir, selon le journal local El Espectador.

La quarantaine obligatoire dans toute la Colombie en raison de l’épidémie de coronavirus commencera le mardi 24 mars à 23 h 59 et durera jusqu’à minuit le 13 avril, a détaillé le président dans son compte Twitter.

Le gouvernement a indiqué que les règles de quarantaine seront signalées entre dimanche et lundi, et a souligné que l’approvisionnement en nourriture et en médicaments sera garanti pour l’ensemble de la population.

Nous devons, collectivement, arrêter l'expansion du coronavirus. Avec @MinSaludCol @INSColombia @opsoms et experts, nous avons décidé d'appliquer l'isolement préventif obligatoire dans tout le pays du mardi 24 mars à 23 h 59 au lundi 13 avril à zéro heure.

Le journal El Tiempo a souligné que la mesure de Duque, qui a répondu à la demande du syndicat de la santé dans le cadre de l’urgence nationale, est une décision sans précédent en Colombie.

“Il est temps de comprendre que notre comportement sauve des vies”, a déclaré Duque, tout en qualifiant la quarantaine de mesure difficile mais urgente pour protéger la vie.

Le Venezuela, l’Argentine, l’Italie, l’Espagne, la France, la Belgique et la Chine font partie de ceux qui ont ordonné la mise en quarantaine totale pour arrêter la propagation du coronavirus.

Cuba ne recevra pas plus de touristes en raison du coronavirus

Cuba, l’un des rares pays d’Amérique latine à ne pas avoir pris de mesures extrêmes pour lutter contre le coronavirus, a annoncé vendredi qu’il allait fermer l’entrée des touristes.

Alors que d’autres pays tentent de s’habituer aux quarantaines obligatoires, le président Miguel Díaz-Canel a déclaré à la télévision publique que l’interdiction débutera mardi et durera 30 jours. Les résidents, nationaux ou étrangers, pourront entrer sans problème, a rapporté AP.

Le tourisme est la base de l’économie de l’île, qui enregistre 20 infections et une morte.

“Cette limitation ne concerne que les gens, mais le commerce demeure”, a déclaré le Premier ministre Manuel Marrero, qui a ajouté que les 60 000 touristes à Cuba seraient évacués.

Les activités publiques et les actes politiques étaient limités, mais les écoles fonctionnent toujours.

Plus tôt, il a été signalé que 53 médecins et infirmières cubains arriveront samedi en Lombardie, en Italie, pour soutenir la maîtrise du virus. Il existe également des médecins au Venezuela et au Nicaragua, et au moins deux pays des Caraïbes ont déjà reçu des médecins de toute urgence.

De l’autre côté du continent, l’Argentine a signalé plus de 250 détenus pour avoir violé la quarantaine obligatoire lors de son premier jour en vigueur.

Parmi les personnes arrêtées, 13 ont été appréhendées à Buenos Aires dans un hôtel où des couples vont faire l’amour. Un coureur qui s’entraînait dans la ville de La Plata à Buenos Aires a également été arrêté, a expliqué AP.