La Colombie contrôle les incendies de forêt à Caño Cristales, accuse les dissidents des FARC de les avoir provoqués

BOGOTÁ, 23 février (.) – Des soldats de l’armée et des pompiers ont éteint un incendie de forêt dimanche à Caño Cristales, l’une des attractions touristiques les plus importantes du sud-ouest de la Colombie, où des dissidents des FARC cherchent à déboiser des milliers d’hectares pour semer des feuilles de coca, a déclaré le ministre de la Défense.

Carlos Holmes Trujillo a déclaré que l’incendie provoqué par des dissidents de la guérilla démobilisée des Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC) avait détruit environ 50 hectares de végétation près de Caño Cristales, situé dans le département de Meta, dans le parc national de la Macarena

Caño Cristales, visitée chaque année par des milliers de touristes colombiens et étrangers, est située au milieu d’une zone de savanes et de jungles, et est connue comme la «rivière des dieux» ou «des sept couleurs».

L’incendie a commencé samedi après qu’un groupe de colons se soient affrontés avec les troupes de l’armée qui ont tenté de les expulser du parc national naturel de Tinigua, près de Caño Cristales, pour mettre fin à une déforestation progressive dans laquelle 1 900 hectares de forêts ont été détruits.

“Ils déboisent pour planter de la coca, ils déboisent pour continuer à tuer, pour continuer à tuer l’environnement”, a déclaré Trujillo lors d’une visite dans la région samedi avant le début de l’incendie, tout en signalant la capture de 20 personnes pendant la Opérations des forces militaires.

Dans la région, il y a des dissidents des FARC qui se sont écartés d’un accord de paix signé en 2016 pour mettre fin à un conflit armé qui a fait plus de 260 000 morts.

La Colombie est considérée comme le premier producteur mondial de cocaïne avec environ 200 000 hectares de feuilles de coca semées et une capacité potentielle de produire 887 tonnes métriques de drogue par an.

Deux soldats sont morts jeudi dans la région, lors d’une attaque à l’explosif attribuée par les Forces armées aux dissidents des FARC qui cherchaient à étendre les plantations de feuilles de coca et à installer des laboratoires pour traiter la cocaïne.

La Colombie a lancé en 2019 la soi-disant Opération Artemis, une stratégie visant à freiner la déforestation des forêts et des jungles dans les parcs naturels grâce à une augmentation de la surveillance des forces armées avec le soutien d’avions sans pilote.

Le pays d’Amérique du Sud compte 59 parcs nationaux avec une extension de 11,6 millions d’hectares, soit plus de 10% de son territoire, mais environ 200 000 hectares sont déboisés chaque année pour l’agriculture, l’élevage, la plantation de cultures illégales telles que de la feuille de coca et l’exploitation illégale.

La législation colombienne prévoit des peines pouvant aller jusqu’à 12 ans de prison pour les personnes capturées dans des activités de déforestation dans les zones forestières et les zones de jungle.

La Colombie est, après le Brésil, le deuxième pays au monde avec la plus grande biodiversité par kilomètre carré et abrite environ 10% de la faune et de la flore de la planète, selon les organisations environnementales internationales.

(Rapport de Luis Jaime Acosta, édité par Manuel Farías)