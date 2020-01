La Colombie dit avoir détruit plus de 100000 hectares de noix de coco et confisqué 434 tonnes de cocaïne en 2019

BOGOTÁ, 9 janvier (.) – La Colombie, premier producteur mondial de cocaïne, a éradiqué plus de 100 000 hectares de feuilles de coca l’année dernière et a confisqué 434,7 tonnes de drogue, a révélé jeudi le président Iván Duque. engagement à réduire de moitié les récoltes illicites à la fin de son mandat.

Le pays d’Amérique du Sud fait face à une pression permanente des États-Unis, principale destination des expéditions de cocaïne, pour réduire la superficie cultivée après que les plantations ont atteint plus de 209 000 hectares fin 2017 avec une capacité potentielle de production de 921 tonnes annuel, selon le gouvernement de Washington.

Le gouvernement colombien avait proposé d’éradiquer 100 000 hectares l’année dernière, alors il a atteint son objectif.

“L’année 2019 nous apporte plus de 100 000 hectares éradiqués, combinant différentes sources. Je tiens à souligner le travail de la Force publique qui a réalisé l’éradication manuelle, le chiffre le plus élevé que notre pays ait connu sous cette modalité, dépassant 94 000 hectares”, a-t-il déclaré. Le président.

“Bien sûr, nous sommes confrontés au défi du réensemencement, sans aucun doute, mais la Colombie est claire quant à son objectif de réduire de 50% la superficie ensemencée de cultures illicites d’ici la fin de 2022 ou 2023”, a déclaré Duque en révélant que les forces militaires et le La police nationale a confisqué l’an dernier 434,7 tonnes de cocaïne, figure historique de la lutte contre le trafic de drogue.

Duke insiste pour redémarrer la pulvérisation aérienne de coca avec l’herbicide glyphosate, qui est plus efficace et plus rapide que l’éradication manuelle.

La Colombie a suspendu cette activité en 2015, acceptant une recommandation de l’Organisation mondiale de la santé qui considère l’herbicide comme potentiellement cancérigène et nocif pour la santé et l’environnement.

Duke cherche à répondre à plusieurs exigences exigées par un tribunal pour reprendre la pulvérisation, peut-être au cours du premier semestre de cette année. Dans le trafic de drogue, considéré comme le carburant qui alimente le conflit armé interne, des groupes de guérilla de gauche, des gangs criminels et des cartels locaux sont impliqués, selon des sources sécuritaires.

(Rapport de Luis Jaime Acosta. Édité par Javier Leira)