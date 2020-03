La Colombie expulse quatre étrangers pour avoir enfreint les règles d’isolement du coronavirus

BOGOTÁ, 14 mars (.) – La Colombie a annoncé samedi qu’elle expulserait deux Français et deux Espagnols récemment entrés dans le pays et n’ayant pas respecté les règles d’isolement préventif pendant 14 jours pour empêcher la propagation du coronavirus.

Jusqu’à présent, les autorités sanitaires colombiennes ont signalé 22 personnes infectées par le COVID-19, une maladie qui se propage dans le monde entier et a été classée comme pandémie par l’Organisation mondiale de la santé.

Le pays sud-américain a ordonné cette semaine que tous les citoyens entrant en Chine, en Italie, en France et en Espagne doivent subir un isolement préventif de deux semaines dans leur lieu de résidence ou dans les hôtels.

Les autorités colombiennes de l’immigration ont déclaré que, dans le premier cas, un couple espagnol entré dans le pays jeudi depuis Madrid a décidé de quitter un hôtel pour visiter Bogotá, en violation de l’ordonnance d’isolement.

Le deuxième cas concernait un couple français qui avait quitté l’hôtel de Bogotá et se trouvait dans la municipalité de Monguí, dans le département de Boyacá, à 223 kilomètres de route de la capitale colombienne.

“Les étrangers ont été emmenés à l’aéroport international El Dorado afin de quitter immédiatement le territoire national”, a indiqué un communiqué de Migración Colombia. Les étrangers ne pourront pas rentrer au pays dans les sept prochaines années.

Un autre Espagnol a été expulsé de Colombie vendredi après avoir été reconnu coupable d’avoir violé l’isolement préventif.

Le gouvernement colombien a ordonné dès samedi la fermeture des postes frontaliers avec le Venezuela et a interdit lundi l’entrée de ressortissants étrangers d’Europe et d’Asie pour contenir l’expansion de COVID-19.

Tous les Colombiens et étrangers résidant dans le pays, y compris les membres des missions diplomatiques qui se sont rendus récemment dans des pays d’Europe et d’Asie, devraient être soumis à l’isolement préventif obligatoire pendant 14 jours.

Auparavant, le président de la Colombie, Iván Duque, avait déclaré l’alerte sanitaire et interdit tous les événements publics qui concentrent plus de 500 personnes.

Après cette décision, les dirigeants du football colombien ont décidé de suspendre temporairement le championnat, tandis qu’à Bogotá des concerts comme celui de l’Espagnol Raphael et Alejandro Sanz ont été reportés.

Cine Colombia, l’une des principales sociétés de cinéma du pays qui reçoit 2,5 millions de visiteurs par mois, a fermé ses 338 théâtres dans 17 villes au cours des 10 prochains jours pour empêcher la propagation de COVID-19 dans le un pays de 50 millions d’habitants, a déclaré à . le président de la société Munir Falah.

COVID-19 a infecté environ 142600 personnes dans 135 pays et tué plus de 5300 patients, la plupart en Chine, en Italie et en Iran, ce qui montre le risque élevé de propagation de la maladie, selon l’Organisation mondiale de la santé. la santé.

(Rapport de Luis Jaime Acosta)