La Colombie, premier pays d’Amérique latine avec des tests de diagnostic pour le coronavirus: ministre

BOGOTÁ, 4 février (.) – La Colombie est devenue le premier pays d’Amérique latine à avoir des tests de diagnostic pour le coronavirus qui a émergé en Chine, ce qui évitera d’envoyer les échantillons aux États-Unis comme cela se faisait, a annoncé mardi Ministre de la santé

Le nombre de décès dus à la propagation rapide de l’épidémie est passé à 425 en Chine et les cas d’infections sont passés à 20 438, tandis que près de 200 cas ont été signalés dans 24 autres pays et régions comme Hong Kong et Macao.

Hong Kong a fait état mardi du premier décès dû à un coronavirus, le deuxième à l’extérieur de la Chine continentale. [nL8N2A41FW]

“Nous sommes le premier pays d’Amérique latine à pouvoir effectuer des tests de diagnostic local du nouveau coronavirus et, si nécessaire, apporter un soutien à d’autres pays comme nous l’a exhorté l’Organisation mondiale de la santé”, a déclaré le ministre en charge de la Santé, Iván Darío González.

La directrice de l’Institut national de la santé, Martha Ospina, a déclaré que les tests peuvent détecter un cas positif de l’épidémie dans un délai maximum de 24 heures et huit heures si le patient se trouve à Bogotá.

La Colombie maintient un contrôle strict de l’immigration dans tous ses aéroports et ports maritimes en coordination avec les autorités sanitaires, afin de réduire le risque de pénétration du virus sur son territoire, a déclaré le directeur des services d’immigration, Juan Francisco Espinosa.

Entre juillet 2019 et janvier de cette année, 11 584 citoyens chinois sont entrés en Colombie et 11 548 ont quitté le pays d’Amérique du Sud, a déclaré Espinosa, qui a révélé que 50 cas de Colombiens et d’étrangers renvoyés aux autorités sanitaires au cours des cinq derniers jours, soupçonnés de la contagion avec le coronavirus était négative.

Les coronavirus sont une famille de virus qui ont été découverts dans les années 1960 mais dont l’origine est encore inconnue. Ses différents types provoquent plusieurs maladies, du rhume au syndrome respiratoire sévère ou à la pneumonie.

Les symptômes du coronavirus, qui est transmis chez l’homme, sont le nez qui coule et le nez qui coule, la toux, les maux de gorge et les maux de tête, la fièvre, les frissons et les malaises, ainsi que les difficultés respiratoires ou la dyspnée.

