La Colombie prolonge sa détention jusqu’au 11 mai en raison d’une pandémie

Le président de la Colombie, Iván Duque, a prolongé ce lundi jusqu’au 11 mai l’ordre de confinement général pour la pandémie de Covid-19, qui fait près de 4 000 infections et près de 190 décès dans le pays.

“Nous avons pris la décision de prolonger cet isolement préventif obligatoire, initialement jusqu’au 11 mai”, a déclaré le président dans un communiqué de la Casa de Nariño, siège de la présidence.

En annonçant la deuxième prolongation de la fermeture depuis l’entrée en vigueur de la mesure le 25 mars – la première jusqu’au 27 avril – Duque a déclaré que la construction et la fabrication reprendraient leurs activités si elles respectaient “les protocoles et la responsabilité”.

Le président a expliqué que le permis pour ces secteurs vise à éviter de nouveaux chocs dans une économie durement touchée par le confinement et la chute des prix du pétrole.

“Nous chercherons, en fonction des progrès, si nous prenons également des mesures avec d’autres secteurs”, a-t-il déclaré. Cependant, il a assuré que l’ouverture sera réexaminée périodiquement et pourrait être modifiée en cas de “troubles du système de santé”.

Duque a souligné que la “vitesse de propagation” du virus, dont la première contagion a été détectée le 6 mars, a été réduite, bien qu’il ait appelé à ne pas “revendiquer la victoire”. “Aujourd’hui, personne au monde n’est en mesure de dire quand le coronavirus se termine”, a-t-il déclaré.

Le taux d’infection de covid-19 est passé de 2,5 de la première détection à “approchant” 1,0, a expliqué le ministre de la Santé, Fernando Ruiz.

En état d’urgence depuis le 18 mars, le pays sud-américain a fermé ses frontières, restreint les vols commerciaux nationaux et internationaux, suspendu les cours en personne et interdit les événements de masse, entre autres mesures.

Frappée par la chute des prix du pétrole et le chômage de 11,2%, la Colombie a lancé un plan pour faire face à la pandémie d’environ 15 000 millions de dollars, qui comprend des crédits, des subventions aux plus pauvres et des ressources au système de santé .

Le gouvernement a demandé au Fonds monétaire international (FMI) de renouveler un prêt de 11 000 millions de dollars pour assister à l’urgence sanitaire et une aide internationale pour aider les 1,8 million de migrants vénézuéliens fuyant la crise socio-économique dans leur pays.