La Colombie suspend temporairement une ligue de football en raison d’un risque de coronavirus

BOGOTÁ, 13 mars (.) – Le plus haut organisme de football de Colombie a décidé vendredi de suspendre temporairement les championnats de première et de deuxième division conformément à un décret gouvernemental qui a ordonné l’annulation de spectacles publics avec plus de 500 personnes pour empêcher la propagation du coronavirus.

La plupart des dirigeants des 36 clubs ont rejeté une proposition de jouer sans public dans les stades et uniquement avec la transmission d’une chaîne de télévision fermée, considérant que le chiffre d’affaires des billets est important pour les finances des équipes.

“Tous les concours organisés par DIMAYOR sont temporairement suspendus. La situation sera évaluée quotidiennement selon les directives stipulées par le ministère de la Santé et le gouvernement national”, a déclaré le président de l’organisation, Jorge Enrique Vélez, lors de la lecture d’un communiqué. .

La Colombie, pays de 50 millions d’habitants, a jusqu’à présent signalé 13 cas de COVID-19, une maladie classée comme pandémie par l’Organisation mondiale de la santé et qui a tué près de 5 000 personnes et infecté plus de 132 000 en 123 pays.

(Rapport de Luis Jaime Acosta, édité par Gabriela Donoso)