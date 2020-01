La Commission européenne interdit le pesticide Bayer qui pourrait nuire aux abeilles

BRUXELLES, 13 janvier (.) – La Commission européenne a décidé lundi de ne pas renouveler la licence d’un pesticide lié aux dommages aux abeilles, interdisant un insecticide Bayer appelé tiaclopride.

La décision ratifie l’approbation majoritaire des gouvernements de l’Union européenne en octobre de l’année dernière, sur la base d’une proposition de la Commission, la branche exécutive du bloc régional.

“Il y a des préoccupations environnementales liées à l’utilisation du pesticide, en particulier concernant son impact sur les eaux souterraines, mais aussi avec la santé humaine, sur la toxicité pour la reproduction”, a déclaré Stella Kyriakides dans un communiqué.

Les agriculteurs ne peuvent pas utiliser l’insecticide, vendu sous les marques Calypso et Biscaya, après le 30 avril de cette année, lorsque leur licence actuelle expire.

La commission a basé son évaluation sur les conclusions de l’Agence européenne de sécurité des aliments publiées en janvier de l’année dernière, qui ont mis en évidence des préoccupations concernant une substance active toxique pour l’homme et présente en fortes concentrations dans les eaux souterraines, a-t-il déclaré. un porte-parole de l’Agence (EFSA) dans un e-mail.

Le pesticide tue non seulement les insectes, mais endommage également les abeilles et les bourdons, affaiblissant leur système immunitaire et altérant leur reproduction, selon les résultats.

L’UE a interdit en avril 2018 l’utilisation, sauf dans les serres, de trois néonicotinoïdes présumés.

