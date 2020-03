La communauté la plus vulnérable à COVID-19

Les immigrants devraient consulter un médecin s’ils présentent des symptômes similaires à ceux de Covid-19. Les organisations des droits de l’homme aux États-Unis appellent la communauté hispanique à exclure la maladie si nécessaire, quel que soit leur statut d’immigration. Cependant, les chances que des millions de personnes ne demandent pas d’aide médicale parce qu’elles n’ont pas d’assurance ou n’ont pas de documents sont très élevées

Depuis le début de la propagation de Covid-19, les autorités et les organisations pro-immigrants à travers les États-Unis ont exhorté toutes les personnes à subir des tests de diagnostic du virus en cas de symptômes similaires.

Cependant, le tableau n’est pas aussi simple pour ceux qui résident dans le pays sans documents juridiques ou pour ceux qui n’ont pas d’assurance maladie.

Et ce n’est pas seulement le coût de voir un médecin aux États-Unis, mais le risque que l’individu soit confronté à l’expulsion.

Bien que le Service de l’immigration et des douanes (ICE) ait souligné dans un communiqué de presse “que le public devrait savoir que l’ICE n’exécute pas d’opérations dans des installations médicales, sauf dans des circonstances extraordinaires” et a rappelé que le La politique de l’agence est “d’éviter de procéder à des arrestations dans des endroits sensibles, notamment les écoles, les lieux de culte et les établissements de santé, tels que les hôpitaux, les cabinets médicaux, les centres de santé agréés et les établissements de soins d’urgence ou d’urgence, sans approbation préalable ou dans circonstances exigeantes », la peur règne dans la communauté.

#Les immigrants font face à des défis particuliers pendant la crise sanitaire du #coronavirus en raison de leur accès restreint aux services publics. @CHIRLA et des organisations représentatives en Californie demandent les étapes suivantes pour s’assurer que nos communautés ne sont pas laissées pour compte https: //t.co/eygF5Rc0mw

– CHIRLA (@CHIRLA) 17 mars 2020

Selon la Kaiser Family Foundation, environ 30 millions de personnes aux États-Unis. ils ne font pas partie d’une police d’assurance maladie et 40 millions d’autres n’ont que des plans de base, considérés par certains experts comme insuffisants pour avoir des copays et une assurance très coûteuse qui ne peuvent être utilisés que dans des cas extrêmes.

Adelina Nicholls, directrice exécutive de la Georgia Latino Alliance for Human Rights (GLAHR), a rappelé aux immigrants de l’État et de l’ensemble du territoire que leur statut d’immigration ne devrait pas être une limitation pour se protéger contre la menace du virus Covid-19.

Nicholls a insisté pour éviter la propagation et la propagation de la maladie, respecter toutes les mesures partagées par les autorités sanitaires et a appelé au calme et à ne pas paniquer en faisant des achats inutiles.

Ces derniers jours, les dirigeants de la Los Angeles Immigrant Human Rights Coalition (CHIRLA), ainsi que d’autres organisations communautaires, se sont réunis pour rappeler à la population immigrée de Californie et de tout le pays que la santé est un droit. Humains et quelle que soit l’origine ou la langue qu’ils parlent, ils doivent être suivis dans les centres de santé.

Selon les experts, les personnes qui n’ont pas accès aux soins de santé tomberont malades, propageront la maladie plus souvent parce qu’elles ne reçoivent ni soins ni isolement, ni diagnostic ni traitement.

La norme relative à la charge publique est un autre des sujets les plus discutés après la déclaration d’une urgence nationale par l’administration Trump.