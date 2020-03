La communauté Tourism Talent Lobby (TLL) est née | Communiqués

Des professionnels, des enseignants et des hommes d’affaires engagés se réunissent pour apporter des solutions au secteur du tourisme. Pour ce faire, ils ont créé la communauté connue sous le nom de Tourism Talent Lobby (TLL).

Dans une situation complexe à un niveau humain et professionnel, avec des environnements volatils et une incertitude maximale, une initiative nécessaire pour le secteur a émergé, connue sous le nom de Tourism Talent Lobby (TLL). La communauté TLL, composée d’enseignants, de chercheurs, d’entrepreneurs et de professionnels engagés dans la société, est ouverte à tous ceux qui souhaitent créer et partager des connaissances, apporter des idées et générer un réseau unique qui contribue à faire face avec succès à tout type de scénario.

Tourism Talent Lobby (TLL) est né dans le contexte de la crise provoquée par COVID-19 pour accompagner et aider les professionnels du secteur du tourisme à une époque humainement vulnérable et de grande instabilité économique. Par conséquent, les équipes de travail qui composent la communauté TLL fourniront des solutions qui aideront à guider et à inspirer les dirigeants à les appliquer dans leurs propres entreprises. De plus, et en regardant le «jour J» au cours duquel l’activité est normalisée, la communauté TLL jettera les bases pour récupérer les processus avec le précieux fond issu des contacts entre les différentes équipes de travail.

Pour partager ces connaissances, Tourism Talent Lobby (TLL) a été structuré en sessions ouvertes en ligne auxquelles assistent des professionnels réputés dans chaque domaine de spécialité. Des entrepreneurs, chefs de service, universitaires et consultants qui mettront leurs connaissances au service du groupe dans un débat ouvert aux questions qui pourraient se poser. Pour ce faire, des plateformes de visioconférence sur Internet et des réseaux sociaux tels que LinkedIn seront utilisées. La communauté accueille des professionnels de tous les postes et de tous secteurs réunis autour d’un même motif: l’accompagnement moral et l’accompagnement de tous, quelle que soit leur position dans les équipes. En bref, il s’agit d’ajouter avec le talent et l’expérience de tous ses participants.

FONCTIONNEMENT DE LA COMMUNAUTÉ DU LOBBY DE TOURISME TALENT (TTL)

Les coordinateurs de la Tourism Talent Lobby Community (TLL) sont José Zuloaga, directeur des accords stratégiques à Ostelea Tourism Management School, Luisa Jiménez, directrice du campus de Madrid d’Ostelea, et Eva Ballarín, conférencière, enseignante et consultante stratégique. Pour José Zuloaga, il est essentiel d’ouvrir le dialogue et d’innover “en se concentrant sur ce qui aura un impact direct sur notre industrie”. Pour sa part, Luisa Jiménez se concentre sur l’expertise des responsables des groupes de travail et sur tout ce qu’ils apporteront à la communauté TLL.

Eva Ballarín confirme son implication dans la communauté et souligne l’importance de la formation et de la professionnalisation dans le secteur du tourisme: “Nous allons vivre dans une situation de crise permanente et nous devons l’anticiper en apportant un soutien psychologique aux acteurs, en apportant des connaissances techniques et maintenir un contact direct avec le client ». Il est vital pour le professeur Ostelea MBA d’inspirer les professionnels de l’industrie du tourisme et de développer de nouveaux intérieurs.

MANIFESTO TOURISM TALENT LOBBY (TLL)

La raison d’être de la Tourism Talent Lobby Community (TLL) est basée sur le Manifeste suivant. On y recueille des phrases inspirantes qui jettent les bases d’un projet perturbateur et collaboratif. Bref, une initiative qui comprend la crise comme une opportunité et regarde vers l’avenir avec certitude et décision. Tout cela basé sur la capacité de co-création d’un groupe qui ouvre les portes à quiconque souhaite réfléchir, inspirer et partager ses connaissances.

