La compagnie aérienne Avianca annonce une enquête interne sur une possible corruption dans l’affaire Airbus

BOGOTÁ, 3 février (.) – Avianca Holdings a annoncé lundi le début d’une enquête interne visant à déterminer si un responsable de la société était plongé dans des actes répréhensibles, dans une affaire de corruption avec l’avionneur européen Airbus .

La semaine dernière, Airbus a annoncé qu’elle avait initialement conclu un accord avec les autorités françaises, britanniques et américaines pour résoudre de manière extrajudiciaire une enquête sur des allégations de pots-de-vin et de corruption dans le cadre d’une enquête prolongée depuis plus d’une décennie.

Avianca a déclaré qu’il avait engagé les services d’un cabinet d’avocats international pour mener une enquête interne sur les relations commerciales avec Airbus et déterminer s’il était victime d’actes abusifs ou illégaux.

La compagnie aérienne phare de la Colombie a déclaré que l’accord entre Airbus et les autorités contenait des accusations délicates et inquiétantes concernant les actions d’un individu d’Avianca avant mars 2016.

“Tous les membres de l’administration actuelle de la société rejettent catégoriquement toute performance ou tout comportement qui ne reflète pas l’intégrité et la transparence dans le monde de l’entreprise, et en particulier dans notre organisation”, a déclaré Anko van der Werff, président et chef de la direction d’Avianca Holdings, cité dans une déclaration.

“Nous prendrons toutes les mesures nécessaires pour défendre les intérêts d’Avianca, en collaboration avec les autorités compétentes”, a-t-il ajouté.

Airbus avait précédemment déclaré qu’il ne pouvait pas commenter les détails précis de ses négociations avec les régulateurs, y compris combien il pourrait payer. Les articles de presse suggèrent un chiffre proche de 3 000 millions d’euros (3 300 millions de dollars).

Avianca avance dans un processus de restructuration financière pour continuer à fonctionner sans avoir à prendre des mesures telles que la faillite ou l’insolvabilité, qui comprend la cession d’actifs non stratégiques et la simplification de sa flotte pour améliorer la rentabilité visant à sortir de la crise financière qui Il est apparu en 2019.

La compagnie aérienne a dans sa flotte d’avions du constructeur européen et a annoncé en janvier un accord pour réduire l’achat de 108 à 88 A320neo, ce qui inclut l’annulation ou le report de livraisons précédemment programmées entre 2020 et 2024 dans le cadre de ses plans de réorganisation et d’optimisation de la flotte.

