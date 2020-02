La compagnie aérienne Avianca attend avec impatience l’avenir financier malgré des pertes en 2019

BOGOTÁ, 28 févr. (.) – Avianca Holdings espère améliorer ses résultats financiers à l’avenir malgré des pertes de 894 millions de dollars en 2019 en raison d’un processus de réajustement de la flotte, ont déclaré vendredi les responsables des compagnies aériennes en annonçant que La société sortira cette année à la recherche de financements sur le marché des capitaux.

La perte d’Avianca Holdings l’année dernière a contrasté avec un bénéfice de 1,1 million de dollars en 2018. La compagnie aérienne, l’une des plus importantes d’Amérique latine, a transporté plus de 30,5 millions de passagers en 2019.

“Les chiffres de l’année dernière sont un mélange entre les deux premiers trimestres avec de nombreuses complications, mais après le moment où nous avons pris la décision de commencer la transformation, les chiffres se sont beaucoup améliorés”, a déclaré le directeur général de la compagnie aérienne Anko à .. van der Werff, dans une interview téléphonique.

“L’élément le plus fort qui nous a frappés l’année dernière a été la flotte, la vente de la flotte et le réajustement de la flotte là où nous en sommes actuellement, ce qui a eu le plus d’impact sur les chiffres”, a-t-il expliqué.

La compagnie aérienne a vendu 10 Airbus A318 et 4 A320 pour 100 millions de dollars l’an dernier dans le cadre d’une stratégie d’optimisation de sa flotte et de ses itinéraires.

Rien qu’au quatrième trimestre de l’année dernière, la compagnie aérienne a déclaré une perte de 377,9 millions de dollars sur un bénéfice de 19,3 millions de dollars entre octobre et décembre 2018.

Avianca progresse dans un processus de restructuration financière pour continuer à fonctionner sans avoir à prendre des mesures telles que la faillite ou l’insolvabilité, ce qui comprend la cession d’actifs non stratégiques et la simplification de sa flotte pour améliorer la rentabilité afin de sortir d’une situation financière compliquée qui a émergé en 2019.

L’année dernière, la compagnie aérienne a obtenu un prêt de 250 millions de dollars de United Airlines et Kingsland Holdings, plus 125 millions de dollars d’autres investisseurs, tout en échangeant 88,1% d’une obligation de 550 millions de dollars due en mai 2020, report à 2023.

Le directeur financier d’Avianca Holdings, Adrián Neuhauser, a déclaré que la compagnie aérienne se rendra cette année sur le marché des capitaux à la recherche de financement pour couvrir les échéances et les remboursements de la dette.

“Nous attendons-nous à faire un refinancement cette année? Oui, devons-nous de toute urgence faire un refinancement aujourd’hui sur le marché volatil que nous avons avec l’incertitude qui existe en ce moment?” “A expliqué Neuhauser.

L’entreprise fait face à deux enquêtes. L’une sur des allégations d’irrégularités dans la délivrance de billets en Amérique centrale et l’autre sur un éventuel pot-de-vin versé aux responsables d’Avianca par l’avionneur européen Airbus.

La compagnie aérienne n’a pas encore été touchée par l’épidémie mondiale de coronavirus, a déclaré le directeur général.

“Nous n’avons eu aucun inconvénient, cela pourrait être différent à partir de maintenant, dans les semaines à venir. Nous n’avons pas vu d’impact important sur les vols au cours des deux premiers mois, mais cela dépend de la façon dont il évolue et de la façon dont la solution contre le virus est développée”, Conclut Werff.

(Rapport de Luis Jaime Acosta et Julia Cobb, édité par Gabriela Donoso)