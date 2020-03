La compagnie aérienne Avianca remercie Bukele d’avoir «alerté» sur des cas présumés de coronavirus sur un vol

La compagnie aérienne colombienne Avianca a remercié le président salvadorien Nayib Bukele pour «alerter» sur la présence de cas présumés de personnes infectées par coronavirus COVID-19 qui étaient à bord d’un vol de Mexique avec adresse à Le sauveur.

Les déclarations de Avianca sont donnés après le chancelier mexicain Marcelo Ebrard répondre de la situation au président Bukele et lui demander la preuve de ses prétentions.

Président Bukele: Le vol AVIANCA que vous avez mentionné a été annulé car tous les vols à destination de San Salvador ont été suspendus. Pourriez-vous Partagez avec nous quels sont les 12 cas de coronavirus que vous mentionnez et où ont-ils été confirmés? Il est responsable dans ce cas et dans tout autre cas.

– Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) 16 mars 2020

Il faut se rappeler que Nayib Bukele utilisé les médias sociaux pour dire que 12 personnes du vol Avianca ils avaient COVID-19 et pour cette raison, cet avion ne serait pas autorisé à entrer sur le territoire d’Amérique centrale.

“Nous remercions le président d’El Salvador @nayibbukele de nous avoir fourni des informations et de nous avoir alerté au sujet de patients COVID-19 essayant de monter à bord du vol Avianca # 431 de Mexico à El Salvador le 16 mars 2020”, en était un des messages.

La compagnie aérienne a confirmé qu’aucun passager n’était embarqué et que tout le monde en était informé; En outre, il a été réitéré que l’action évitait de mettre des centaines de personnes en danger.

Le vol AV431 qui assure la liaison Mexique – El Salvador a été annulé. Cela n’a PAS été résolu et les passagers sont dûment informés.

– Avianca Centroamérica (@AviancaCAM) 16 mars 2020

«Grâce à cela, l’équipage, les passagers et plus de personnes ont été évités à risque. Nous avons annulé ce vol et nous travaillons en permanence avec les autorités d’El Salvador et d’autres pays pour améliorer les protocoles sanitaires des opérations aériennes “, a expliqué un autre message de Twitter

Les déclarations de la compagnie aérienne ont semé la confusion parmi les internautes, car À aucun moment, il n’a été indiqué si des cas de COVID-19 avaient été trouvés.

Grâce à cela, l’équipage, les passagers et plus de personnes ont été évités à risque. Nous avons annulé ce vol et nous travaillons en permanence avec les autorités d’El Salvador et d’autres pays pour améliorer les protocoles sanitaires des opérations aériennes.

– Avianca Centroamérica (@AviancaCAM) 16 mars 2020

Un internaute a même envoyé un message explicite à Avianca: “Alors, ont-ils ou non confirmé des cas de COVID-19?”

En réponse à cela, il n’a reçu aucune réponse officielle, seulement quelques explications non officielles d’autres utilisateurs des réseaux sociaux (qui ne seront pas reproduites ici pour éviter des spéculations inutiles qui favorisent la panique sociale).

Le gouvernement salvadorien a fermé ses frontières depuis le 11 mars. En ce moment la piste de l’aéroport de Le sauveur il ne permet que le passage des avions cargo.

La piste de l’aéroport d’El Salvador est fermée aux avions non cargo jusqu’à nouvel ordre.

Les aéronefs en route doivent changer leurs plans de vol.

– Nayib Bukele (@nayibbukele) 16 mars 2020

