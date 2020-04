La Concacaf suspend le tour final de la Ligue des Nations pour le coronavirus jusqu’à nouvel ordre

MEXICO CITY, 3 avril (.) – La Concacaf a suspendu vendredi la phase finale de la Ligue des nations qui affrontera les équipes de football du Costa Rica, des États-Unis, du Honduras et du Mexique en juin en raison de l’épidémie de coronavirus qui a infecté plus d’un million de personnes et tué plus de 50 000 dans le monde.

Outre la Société des Nations, l’entité qui régit le football en Amérique du Nord, en Amérique centrale et dans les Caraïbes a également suspendu les matchs de qualification pour la Gold Cup 2021 qui se jouerait en juin et le championnat des clubs des Caraïbes qui se jouerait en mai.

“Compte tenu de la situation actuelle en matière de santé publique et après avoir consulté la FIFA sur le calendrier international du football, nous avons pris la décision de suspendre la finale de la Ligue des Nations de la Concacaf 2020, prévue du 4 au 7 juin à Houston et Dallas. “Concacaf a fait rapport dans un communiqué.

“L’événement sera reporté à une date ultérieure et dans des lieux à déterminer. Cela sera confirmé après de nouvelles discussions avec la FIFA au sujet des fenêtres internationales restantes sur le calendrier du football, et sera évidemment soumis aux autorités de santé publique déterminant qu’il est reprendre les événements sportifs professionnels en toute sécurité “, a-t-il ajouté.

En demi-finale de la Société des Nations, le Honduras rivalisera avec les États-Unis, tandis que le Mexique affrontera le Costa Rica.

La Ligue des Nations, la phase de qualification pour la Gold Cup et le championnat des clubs caribéens sont les compétitions récentes que la Concacaf a suspendues après avoir fait de même avec le tournoi préolympique et la Ligue des champions.

(Rapport de Carlos Calvo Pacheco)