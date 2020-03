La confiance est la clé pour lutter contre la pandémie

Au 23 mars, la Norvège, la Suède, le Danemark et la Finlande avaient pu contenir le coronavirus, avec moins de 25 décès chacun. En revanche, la région de la Lombardie en Italie a connu une croissance presque exponentielle de la contagion, avec près de 3 500 décès – bien qu’elle ait à peu près la même population que la Suède et environ deux fois celle de chacun des autres pays nordiques. Une raison probable de cette différence est que, contrairement aux Italiens, les peuples nordiques jouissent d’un niveau de confiance sociale et politique exceptionnellement élevé, c’est-à-dire qu’ils sont convaincus que leurs voisins et leurs gouvernements se comporteront de manière responsable. Par exemple, une enquête de 2014 a montré que 74% des Norvégiens pensaient que «la plupart des gens pouvaient faire confiance», alors qu’en Italie, ce chiffre était de 29%. De même, 60% des Norvégiens font confiance à leurs institutions politiques, mais en Italie, 21% seulement.

La confiance est probablement la clé pour contenir la pandémie. Les gouvernements du monde entier cherchent à limiter la propagation du virus en imposant ou en suggérant des restrictions sur la façon dont les gens se déplacent et interagissent. Certaines de ces directives sont difficiles à appliquer, leur succès dépend donc de la mesure dans laquelle les gens leur obéissent volontairement. Nous ne sommes pas censés rencontrer des amis et de la famille, en particulier ceux qui sont âgés ou qui ont un problème médical sous-jacent. Tout aussi important, nous ne devons pas vider les magasins en amassant de la nourriture et d’autres nécessités.

Le problème est que pour que les recommandations ou les règlements fonctionnent, nous devons faire confiance à nos concitoyens ainsi qu’aux institutions gouvernementales qui les émettent. Si les gens ne croient pas que la plupart des autres vont respecter ces règles nouvelles et restrictives, il est peu probable qu’ils y adhèrent eux-mêmes. Cette conclusion lugubre vient du soi-disant problème de l’action collective, bien connu dans les sciences sociales, qui se pose lorsque des actions qui mèneraient au bien commun sont apparemment en conflit avec celles qui profitent à l’individu. Un exemple célèbre est la «tragédie des biens communs», identifiée pour la première fois avec des animaux bergers surpâturant des terres publiques. Dans certaines circonstances, ceux qui poursuivent leur propre intérêt rationnel génèrent de moins bons résultats que s’ils agissaient sur la base de la réciprocité, s’attendant à ce que les autres fassent de même.

Pour compliquer le problème, des prophéties auto-réalisatrices sont décrites par le sociologue William Isaac Thomas en 1928 par la phrase: “Si les hommes définissent les situations comme réelles, elles sont réelles dans leurs conséquences.” Prenez la thésaurisation de la nourriture. Si beaucoup de gens croient que la thésaurisation a commencé, même ceux qui sont convaincus qu’elle est nocive sont susceptibles de commencer à thésauriser de peur de ne pas avoir assez à manger. Ainsi, le manque de confiance sociale entraînera un résultat pire pour presque tout le monde: les magasins seront vides. Le pire sera les personnes âgées ou handicapées, qui ne peuvent pas transporter suffisamment de fournitures à la maison, ou celles qui sont trop pauvres pour acheter beaucoup de nourriture à la fois. Il en va de même pour l’isolement social. Si quelqu’un croit que la plupart des autres membres de sa communauté ne restent pas à la maison, cela n’a pas de sens pour lui de faire partie de la minorité qui souffre de solitude.

La confiance dans le gouvernement est bien sûr également nécessaire si les citoyens doivent suivre les directives qu’il émet. Mais les gens peuvent avoir de nombreuses raisons de se méfier de leurs politiciens et administrateurs. Certains pourraient penser qu’ils n’ont pas les compétences nécessaires; d’autres peuvent penser que ceux qui sont au pouvoir ne servent pas «le peuple» mais sont plutôt dans une relation clandestine avec diverses élites économiques et politiques. La nouvelle situation des médias permet également à toutes sortes de théories du complot de s’épanouir.

Surtout, la confiance sociale et la confiance politique varient considérablement entre les nations et parfois aussi en leur sein. En Chine, par exemple, près de 80% déclarent faire confiance à leur gouvernement et environ 60% pensent que «la plupart des gens peuvent faire confiance» – ce qui peut expliquer en partie pourquoi, malgré les premiers pas, la Chine pourrait freiner l’épidémie assez rapidement. Malheureusement, les niveaux de confiance sociale et politique aux États-Unis, qui étaient élevés à la fin des années 1960, ont depuis considérablement chuté. Moins de 40% des Américains se font confiance et encore moins – environ 20% – font confiance à leur gouvernement. Ces chiffres suggèrent qu’en l’absence de mesures immédiates de renforcement de la confiance par la société civile et le gouvernement, les États-Unis pourraient trouver la pandémie exceptionnellement difficile à contenir.

Article associé

Comment le piège de la confiance perpétue l’inégalité