La connexion russe entre la démolition de l’avion ukrainien et le vol MH17 de Malaysia Airlines

En annonçant jeudi que, selon des informations préliminaires, l’Iran avait abattu l’avion d’Ukraine International Airlines, le Premier ministre canadien Justin Trudeau a déclaré qu’il avait parlé avec sa paire aux Pays-Bas, Mark Rutte, de son expérience avec l’enquête sur l’attaque du vol Malaysia Airlines MH17.

C’est de la même manière que 63 Canadiens ont perdu la vie dans les premières heures de vendredi, 196 des 298 passagers tués sur le vol de la compagnie aérienne malaisienne étaient d’origine néerlandaise. Et, si les preuves disponibles sont confirmées par rapport à ce qui s’est passé mercredi, les deux événements seraient liés par un autre facteur commun: l’origine russe des systèmes de missiles antiaériens utilisés pour abattre les avions. Dans le premier cas, c’était un 9M38, et dans le second, un Tor-M1.

Les autorités néerlandaises, qui ont mené l’enquête sur l’affaire MH 17, ont conclu que le Boeing 777-200ER volant d’Amsterdam à Kuala Lumpur s’est écrasé en Ukraine après avoir été touché par un missile lancé par un Buk russe. Ils ont déclaré qu’il avait été licencié par la 53e brigade antiaérienne russe, déplacé de sa base à Koursk vers le territoire ukrainien contrôlé par des séparatistes ukrainiens pro-russes.

“Après le lancement, il a été restitué à la Fédération de Russie»Wilbert Paulissen, chef du département des enquêtes criminelles de la police nationale, a déclaré lors d’une conférence de presse. L’hypothèse a été confirmée par la vice-chancelière ukrainienne de l’époque, Olena Zerkal, qui a déclaré que il était impossible pour les systèmes antiaériens russes de se déplacer sans l’autorisation du haut commandement militaire de ce pays.

Trois Russes et un Ukrainien ont été officiellement inculpés pour le fait: Igor Girkin, Sergey Dubinskiy, Oleg Pulatov et Leonid Karchenko, respectivement. Des mandats d’arrêt internationaux ont été émis, mais ils n’ont jamais été exécutés car la Russie n’extrade pas ses ressortissants.

Girkin Il était un ancien colonel du FSB russe (le nom actuel de l’ancien KGB) qui est devenu ministre de la Défense des séparatistes pro-russes de la région de Donetsk. Dubinskiy était le chef du renseignement militaire de Donetsk, tandis que Pulatov C’était son deuxième. L’ukrainien Karchenko Il était à la tête d’un bataillon de reconnaissance de la même région.

La Russie, pour sa part, a toujours donné des versions différentes de ce qui s’est passé: depuis le vol avait été abattu par un avion de chasse ukrainien à une supposée explosion interne. Aucun n’a été vérifié. Il se plaignait également de ne pas pouvoir participer à l’enquête internationale, dont faisaient partie les délégations ukrainiennes (pays où l’avion est tombé), belges (il y avait aussi des passagers de ce pays) et malaisiens (sous le pavillon de la compagnie aérienne).

Le vol Ukraine International Airlines, quant à lui, aurait été abattu par un missile sol-air Tor-M1 construit en Russie, connu sous le nom de Gauntlet par l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN). Le Tor-M1 est un système de missiles sol-air à courte et moyenne portée à courte portée conçu pour attaquer, entre autres, des avions, des hélicoptères, des missiles de croisière et des drones. Il a été conçu à l’époque de l’Union soviétique sous la désignation GRAU 9K330, bien qu’il soit communément connu sous la désignation qui lui est attribuée par l’OTAN.

En janvier 2007, la Russie a achevé la fourniture à l’Iran des 29 systèmes de défense aérienne Tor dans le cadre du contrat signé par les deux pays fin 2005, malgré la forte condamnation de la communauté internationale, Israël et les États-Unis ouvrant la voie.

L’incroyable théorie initiale d’un incendie dans une turbine qui, en principe, s’est empressé d’installer le régime de Téhéran a été presque exclue par différentes analyses d’images et de vestiges. Quelques heures après l’annonce de Trudeau, les autorités iraniennes ont demandé que les informations tirées de cette conclusion soient partagées.. Dans un communiqué, le ministère iranien des Affaires étrangères a évoqué “certaines mises en scène douteuses” et a invité Boeing – un constructeur d’avions ukrainien – à participer à l’enquête.

Parmi les rapports de la communauté internationale, un rapport du Pentagone se détache, indiquant que Le système anti-aérien iranien était toujours actif dans les zones sensibles du pays, car il craignait des représailles instantanées de la part des États-Unis pour des attaques contre deux de ses bases qui avaient eu lieu quelques heures auparavant.. La contre-attaque n’a jamais eu lieu, mais les bases défensives du régime sont restées vigilantes.

Trudeau a également contacté le président ukrainien Volodímir Zelenski – dont le gouvernement soupçonne également que Téhéran était à l’origine de la chute de l’avion commercial avec 176 personnes à bord – pour exprimer votre inquiétude et vos condoléances pour la catastrophe aérienne.

En plus des 63 Canadiens – un tiers du total des passagers. 82 Iraniens, 11 Ukrainiens (dont 9 membres d’équipage), 10 Suédois, 4 Afghans, 2 Allemands et 3 Britanniques sont morts. Le nombre de Canadiens présents s’explique par le fait qu’une importante communauté d’expatriés iraniens réside dans le pays. Et puisqu’il n’y a pas de vol direct entre ce pays et l’Iran, la route via Kiev est l’une des plus utilisées par ceux qui voyagent pour rendre visite à leurs proches basés dans les deux pays. Selon Trudeau lui-même, 138 des 176 passagers du vol PS752 en provenance d’Ukranian avaient des billets pour prendre un vol de correspondance de l’aéroport de Kiev au Canada.

De nombreux étudiants et universitaires résidant au Canada ont voyagé dans l’avion qui était allé en Iran pour passer les vacances de Noël et du nouvel an avec leurs familles et est retourné dans leur ville de résidence dans le pays d’Amérique du Nord.

Interrogé sur la réponse de son gouvernement, Trudeau a déclaré que son administration “évaluait” cette réplique et qu’il la définirait une fois qu’il serait déterminé s’il s’agissait d’un accident ou non.. En outre, il a déclaré qu’il envisageait l’application de sanctions si l’Iran refusait d’autoriser “une enquête sûre et complète”.