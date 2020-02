La consommation de poulet a augmenté et est proche du bœuf comme le favori des Argentins

La baisse du pouvoir d’achat des Argentins ces dernières années s’est traduite par une baisse sensible de la consommation de viande bovine, mais en contrepartie, la consommation de viandes de substitution comme le porc et le poulet a augmenté.

À cet égard, le Centre pour les entreprises de transformation de la volaille (CEPA) a récemment signalé que, Par rapport à 2018, la production de volaille mesurée en kilos a enregistré une augmentation de 9%. Cette augmentation résulte d’une croissance de 6,5% du nombre d’oiseaux abattus par rapport à 2018 et, à son tour, d’une amélioration de la taille des animaux et des proies.

Pour l’avenir, les perspectives sont toujours bonnes pour le secteur: “Le volume devrait augmenter de 3,5% en 2020”, a indiqué l’entité dans un communiqué.

Consommation de poulet par habitant

Pendant, La consommation intérieure de poulet s’est élevée à 46,6 kilos par habitant et par an, dépassant ainsi la marque de 2018 de 2 kilos et, Selon les prévisions, on estime que ce chiffre dépassera 47 kilos par habitant en 2020. De cette façon, le poulet est proche de la viande bovine dans la préférence des Argentins, car la consommation de ce type de viande est en baisse et en 2019 il était de 51 kilos par personne.

«J’attribue la croissance de la consommation à l’antiquité que l’industrie avicole commence à avoir. Cela fait 60 ans à la campagne et il y a 30 ans que nous approchons de 18-20 kilos de consommation par personne et par an, et il y a déjà de nouvelles générations qui ont l’habitude de le consommer, c’est devenu une consommation d’habitude. C’est une viande très polyvalente, elle se mange à toutes les températures, en été elle est froide, chaude », a expliqué le président de la CEPA Roberto Domenech en dialogue avec Infobae.

Et il a ajouté: «De plus, le grand bond a à voir avec toute la technologie productive qui a fait du poulet la viande la moins chère qui soit. Aujourd’hui, le poulet entier se trouve à 100 pesos le kilo, il y a donc une bande de la population qui se tourne vers cette viande ».

D’autre part, pour renforcer les entreprises productrices, les exportations de viande de poulet en 2019 ont également connu une forte croissance par rapport à 2018. Le chiffre atteint 271 500 tonnes, ce qui représente une valeur de 435 millions de dollars et une augmentation de 31% par rapport à l’année précédente.

“Au cours des cinq derniers mois, la barre des 26 000 tonnes par mois a été atteinte, ce qui signifie que, si ce taux continue, le plancher annuel prévu pour 2020 est de 300 000 tonnes”, ont-ils déclaré de la CEPA. Les pays ayant la demande la plus élevée tout au long de 2019 étaient la Chine, l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, l’Afrique du Sud, le Chili, la Russie et Cuba.

Le scénario global est favorable, mais cela ne dispense pas l’activité de problèmes, car comme beaucoup d’autres elle a la majorité de ses coûts en dollars et est sujette aux fluctuations du marché et de la politique. Plus précisément, au cours des dernières semaines, un revers que les polleros ont constaté a été la pénurie de maïs sur le marché intérieur. Il s’agit de l’apport principal pour l’alimentation des oiseaux et, malgré un prix élevé, les céréales sont apparues, selon les mots de Domenech, «avec des compte-gouttes».

«La croissance des exportations de maïs est une bonne nouvelle car cela va générer des semis continus et plus de maïs dans les prochaines campagnes, mais malheureusement il semble que nous serons très justes pour atteindre la nouvelle récolte, pour fin février Nous travaillons avec quatre jours de stock, ce qui est très peu pour cette activité dans laquelle nous travaillons habituellement avec du stock de maïs pour couvrir dix jours de consommation », a déclaré Domenech.