La Copa del Rey et Reina de volley-ball connaissent déjà leurs matchs | Sports pratiques

La Coupe du roi de volleyball, qui se tiendra du 7 au 9 février dans le Palau Municipal D’Esports Son Moix de Palma de Mallorcà, ainsi que la Coupe de la Reine, qui se tiendra du 28 février au 1er mars dans le Palais municipal de Ciutadella de Menorca, ils connaissent déjà leurs parcours respectifs vers la fin de leur édition XLV.

Arenal Emevé et Ushuaïa Ibiza Volley ils seront les protagonistes des premiers quarts de finale de la compétition masculine qui aura lieu le 7 février. La confrontation entre les Galiciens et les îles Baléares se jouera à 17h30 et le vainqueur du match sera mesuré en demi-finale à Unicaja Costa de Almería, champion actuel.

Ce même jour, mais à 20 h 00, Urbia Volley Palma, hôte du tournoi K.O., les visages seront vus avec UBE L’Illa Grau dans le deuxième duel de quarts de finale. L’équipe gagnante franchira une nouvelle étape dans la lutte pour le titre et en demi-finale, elle affrontera le CV Teruel.

Les deux matchs avant la finale se joueront le samedi 8 février. Le premier à 17h30 et le second à 20h. Le match pour rencontrer le champion, qui affrontera les deux vainqueurs des demi-finales, se jouera dimanche 9 à 17h dans le pavillon majorquin.

Logroño et Minorque attendent leur rival

De son côté, dans le Coupe de la Reine, Logroño volleyball, défenseur du titre, et Avarca de Minorque, hôte de la compétition féminine, attendra ses rivales respectives en demi-finale qui se jouera le samedi 29 février à 17h30 et à 20h.

L’adversaire des Riojaans quittera le duel de quarts de finale qui affrontera Sentez-vous Volley Alcobendas et Ibsa CV CCO 7 Palmas et qui se jouera le vendredi 28 à 17h30, tandis que l’adversaire des Baléares sera le vainqueur du match entre La Laguna de Sanaya Libby et Haro Rioja Volley OSACC à partir de ce même jour à 20h00

La grande finale, dans laquelle seront mesurés les deux vainqueurs des demi-finales, aura lieu le dimanche 1er mars à 17h00 au Palais municipal de Ciutadella de Menorca.

