La Corée du Sud a confirmé 100 nouveaux cas de coronavirus, portant à 204 le nombre de personnes touchées dans le pays

Il Le Centre sud-coréen de contrôle et de prévention des maladies (KCDC) a confirmé vendredi 100 nouveaux cas de coronavirus, ce qui porte à 204 le nombre total de personnes touchées dans le pays.

L’augmentation du nombre de personnes touchées, plus de 100 en seulement trois jours, est principalement due à une augmentation dans une église située à Daegu, à laquelle a assisté le patient numéro 31 de Corée du Sud. Dans ce contexte, sur les 52 cas enregistrés vendredi, 41 ont été confirmés dans cette ville à 300 kilomètres de Séoul et 39 d’entre eux sont liés à l’église précitée.

Selon le KCDC, qui a estimé que l’église pourrait être le “superspecteur” du coronavirus dans le pays, deux autres cas ont été signalés dans la province de Gyeongsang. En outre, six autres provinces ont signalé un cas chacune, comme l’a rapporté l’agence de presse sud-coréenne Yonhap.

Le directeur du KCDC, Jung Eun Kyeong a expliqué qu’il avait demandé aux 1 001 membres de l’église de se mettre en «auto-quarantaine» pour arrêter la propagation du virus. Pour sa part, le gouvernement sud-coréen a désigné Daegu et la région voisine de Cheongdo comme «zones de contrôle spéciales» après l’augmentation du nombre d’infections.

La Corée du Sud a confirmé jeudi la mort d’une personne souffrant d’un coronavirus, le premier décès dans le pays, qui a été admise dans un hôpital de la ville de Cheongdo. Il est décédé mercredi d’une pneumonie apparente et sa contagion n’a été confirmée qu’après sa mort, une enquête a donc été ouverte pour déterminer la cause exacte du décès.

L’épidémie de coronavirus a déjà fait 2 236 décès en Chine, tandis que les personnes touchées sont à 75 465. Bien que l’épicentre du coronavirus se trouve à Wuhan et que la plupart des cas soient enregistrés en Chine, des cas ont été détectés dans d’autres pays d’Asie du Sud-Est, d’Europe et d’Amérique. La Organisation mondiale de la SANTE (OMS) a déclaré l’urgence sanitaire internationale fin janvier et a demandé à la communauté internationale de redoubler d’efforts.

Avec des informations d’Europa Press