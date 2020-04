La Corée du Sud affirme que Kim de Corée du Nord pourrait essayer d’éviter le coronavirus

Par Hyonhee Shin et Josh Smith

SEOUL (.) – Kim Jong Un a peut-être manqué un jour férié le 15 avril en raison de préoccupations concernant le coronavirus, et non parce qu’il est malade, a déclaré mardi le ministre sud-coréen des Affaires nord-coréennes.

L’absence du dirigeant nord-coréen Kim lors des cérémonies publiques à l’anniversaire de la naissance de son grand-père et fondateur du pays, Kim Il Sung, était sans précédent, et il n’a plus été vu en public depuis. Cela a conduit à des jours de spéculation sur sa santé.

Les responsables sud-coréens soulignent qu’ils n’ont détecté aucun mouvement inhabituel en Corée du Nord et ont mis en garde contre les informations selon lesquelles Kim pourrait être malade.

La Corée du Nord a déclaré qu’elle n’avait pas de cas confirmés de coronavirus, mais étant donné que le pays a pris des mesures strictes pour prévenir une épidémie, l’absence de Kim des cérémonies n’est pas particulièrement inhabituelle, a déclaré la ministre de l’Unification Kim Yeon-chul, qui supervise le Nord. Engagement de la Corée, a déclaré le législateur.

“Il est vrai qu’il n’a jamais raté l’anniversaire de l’anniversaire de Kim Il Sung depuis qu’il a pris le pouvoir, mais de nombreux événements d’anniversaire, y compris des célébrations et un banquet, ont été annulés en raison de problèmes de coronavirus”, a déclaré Kim Yeon-chul lors d’une audience parlementaire.

Il a dit qu’il y avait eu au moins deux cas depuis la mi-janvier où Kim Jong Un était hors de vue depuis près de 20 jours. “Je ne pense pas que ce soit particulièrement inhabituel compte tenu de la situation actuelle (coronavirus).”

Le président américain Donald Trump a déclaré lundi qu’il avait une bonne idée de la situation de Kim Jong Un et espérait qu’il irait bien, mais qu’il ne développerait pas.

Le Premier ministre japonais Shinzo Abe a déclaré qu’il était au courant de rapports sur la santé de Kim et qu’il accordait une attention particulière aux développements.

La Corée du Nord a annulé certains événements importants et imposé un verrouillage des frontières et des mesures de quarantaine dans le but d’empêcher une épidémie de coronavirus.

Mais si Kim Jong Un se cache en raison des craintes entourant COVID-19, cela “percerait un trou dans le récit des médias d’État sur la façon dont cette crise a été parfaitement gérée”, a déclaré Chad O’Carroll, PDG de Korea Risk Group, qui surveille la Corée du Nord.

“S’il essaie simplement d’éviter l’infection, il devrait théoriquement être très facile de publier des photos ou des vidéos d’une Kim d’apparence saine”, a-t-il déclaré.

LES SIGNES DE VIE

Une source faisant autorité, familière avec les informations des services de renseignement américains, a déclaré lundi qu’il était tout à fait possible que Kim ait disparu de la vue du public pour éviter d’être exposé à COVID-19 et l’observation de son train présidentiel dans la station balnéaire de Wonsan a laissé entendre qu’il pourrait être là ou avoir été là récemment.

Mais la source a déclaré que, puisqu’il n’y avait aucun soutien faisant autorité pour une telle conclusion, les agences américaines envisageaient également la possibilité que Kim puisse être malade, même sérieusement.

38 North, un projet de surveillance de la Corée du Nord basé à Washington, a déclaré samedi que les images satellite de la semaine dernière montraient un train spécial qui était probablement celui de Kim à Wonsan, prêtant du poids aux informations selon lesquelles il avait passé du temps dans la station balnéaire.

Bien que les médias d’État nord-coréens n’aient pas rapporté où se trouvait Kim Jong Un depuis qu’il a présidé une réunion le 11 avril, ils ont rapporté presque quotidiennement qu’il envoyait des lettres et des messages diplomatiques.

Cela suggère qu’il exerce toujours ses fonctions, a déclaré le ministre de l’Unification Kim, bien que certains experts disent qu’ils ne sont pas nécessairement concluants.

“Je suis d’accord avec l’évaluation du gouvernement sud-coréen selon laquelle il n’y a aucune raison de penser que Kim Jong Un ne remplit pas ses fonctions”, a déclaré Rachel Minyoung Lee, ancienne analyste du renseignement open source en Corée du Nord pour le gouvernement américain. “Cela dit, je ne lirais pas trop les lettres signées par Kim Jong Un. Je suppose que la plupart d’entre elles ne sont pas écrites par lui de toute façon.”

(Reportage par Hyonhee Shin et Josh Smith; Reportage supplémentaire par Sangmi Cha à Séoul et Mark Hosenball à Washington; Édition par Raju Gopalakrishnan)