La Corée du Sud célèbre l’Oscar des «parasites» avec surprise et joie

Les Sud-Coréens ont réagi lundi avec surprise et joie à la victoire aux Oscars de “Parasites”, le film de Bong Joon-ho qui est devenu le premier locuteur non anglais à remporter le plus haut prix hollywoodien.

Le président sud-coréen Moon Jae-in s’est dit très heureux de la reconnaissance internationale de son pieux cinéma.

“J’exprime mes remerciements en particulier pour avoir donné un sens à la bravoure et à la fierté du peuple sud-coréen”, a déclaré Moon. “Je suis très fier du réalisateur Bong Joon-ho et du casting”, a-t-il ajouté.

“Parasites” a remporté quatre prix: meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur film international et meilleur scénario original.

“Mes larmes coulent”, a écrit un sud-coréen sur Twitter. “Je suis fier de Bong Joon-ho. C’est incroyable d’entendre des discours d’acceptation en coréen.”

Un autre internaute s’est demandé s’il ne fallait pas créer un jour férié pour commémorer la victoire.

L’ambassadeur des États-Unis en Corée du Sud, Harry Harris, a publié un tweet de félicitations avec une photo de ce qui semble être du jjapaguri, un plat de nouilles qui apparaît dans le film.

“Wow! Félicitations au réalisateur Bong, à l’équipe de # Parasites et au cinéma ROK”, a écrit la République de Corée, Harris.

Le succès de “Parasites” rompt la maîtrise du cinéma anglais dans les 92 ans d’histoire de la Hollywood Academy.

L’actrice canadienne Sandra Oh, fille d’immigrants sud-coréens qui était l’une des présentatrices du gala, a déclaré qu’elle était “fière” de ses racines.

“J’espère que tous les cinéastes coréens partagent ce moment et sont fiers car c’est le travail extrêmement dur et le professionnalisme de toute l’industrie qui ont rendu possible un film comme” Parasites “”, a déclaré Darcy Paquet, critique de cinéma qui vit à Séoul et il a fait les sous-titres anglais du film.