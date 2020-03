La Corée du Sud enregistre une baisse des nouvelles infections pour la quatrième journée consécutive | La société

La Corée du Sud a signalé 76 nouveaux cas de coronavirus aujourd’hui, le quatrième jour consécutif de déclin et le nombre le plus bas depuis plus de trois semaines, bien que ses autorités insistent sur la prudence face à la possibilité que l’épidémie soit contenue dans le pays. .

Avec ces 76 cas détectés samedi, 31 de moins que la veille et le nombre le plus bas depuis le 21 février, le pays asiatique compte déjà 8162 infections, dont 7253 sont actives, étant donné que 78 personnes sont décédées (3 d’entre elles Vendredi) et 834 ont été libérés (120 hier).